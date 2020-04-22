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فن

ربنا يكملها بالستر.. رامز جلال يحتفل بتصدر برومو رامز مجنون رسمي تريند اليوتيوب

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:19 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
احتفل الفنان رامز جلال بتصدر البرومو التشويقى لبرنامج "رامز مجنون رسمى" تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ,وحقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة منذ يومين فقط من طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب .
وقال رامز جلال من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: " ماشاء الله لا قوة الا بالله #رامز_مجنون_رسمي تريند رقم 1 على اليوتيوب فى اكتر من دوله عربية... الحمد لله و ربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر". 

وتعد فكرة البرنامج كالفكرة الرئيسية التي يظهر بها رامز كل عام فى شهر رمضان، وهى خداع الضيف الذى يظهر معه في الحلقة، لتقديم إعلان أو منتج شهير فى مكان معين، وبعد وصول الضيف يثور بركان فى كل مكان حتى يشعر الضيف بالرعب، ومن هنا تتصاعد أحداث كل حلقة.

ومن ناحية أخرى ينتظر رامز جلال موعد استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمى"، الذى تشارك في بطولته النجمة غادة عادل، وكثف المخرج محمود كريم التصوير، من أجل اللحاق بموسم عيد الفطر المقبل.


ونظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من غلق السينمات وحظر التجوار حسب قرارات الحكومة المصرية يتم تأجيل موعد طرح الفيلم، من تأليف لؤى السيد، إذ يعد الفيلم التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة" ، وفيلم "سبع البرومة .

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