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محافظات

إنهاء 85٪ من إنشاءات صوامع الغلال بالحسينية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:04 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا بتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية وتوفير التسهيلات مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حرصًا من الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف القطاعات الخدمية.


وأوضح محافظ الشرقية أنه جارى إستكمال أعمال الإنشاءات فى صوامع الغلال بناحية الكسارة بمركز ومدينة الحسينية والمقامة على مساحة 12 فدانا بعدد 18 خلية وبسعة تخزينية 5 الآف طن لكل خلية بإجمالي 90 ألف طن بتكلفة حوالي 250 مليون جنيهًا، تنفيذ شركة المقاولون العرب للإنشاءات البحرية، لافتآ إلى أن الهدف من إنشاء تلك الصوامع هو خدمة مركز الحسينية، والعديد من المراكز والمدن المجاورة.


وأكد المحافظ تقديم سُبل التعاون والتسهيلات للجهات المنفذة للمشروع لإستكماله ودخوله الخدمة وفقًا للجدول الزمني المحدد لإنهاءه ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.


من جانبه أوضح علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة الحسينية، أنه تم الإنتهاء من جميع  الأنفاق الرئيسية والفرعية بالكامل، و الانتهاء من انشاءات ١٨ خلية بالكامل و الانتهاء من عمل البرج المعدنى و جارى إستكمال انشاءات الأسوار والمبانى الملحقة ، حيث وصلت نسبة تنفيذ جميع الإنشاءات بالصوامع ٨٥%، لافتًا إلى أنه تم بدء تنفيذ المشروع خلال شهر مارس  ٢٠١٩، ومن المقرر الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة نهاية شهر أبريل الجارى٢٠٢٠.

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