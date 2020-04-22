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أخبار العالم

ألمانيا تسجل 281 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:26 ص
ألمانيا تسجل 281
ألمانيا تسجل 281 وفاة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
سجّلت السلطات الصحية في ألمانيا 281 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في ألمانيا إلى 4879 حالة.

وأعلنت ألمانيا تسجيل 2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

بينما ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد إلى 145694 حالة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ2 ونصف مليون، حيث بلغت الإصابات في الولايات المتحدة فقط أكثر من 800 ألف حالة.

من جانبها أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن بعض البيانات الأولية الخاصة ببعض الدراسات التي أجرتها عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: "البيانات الأولية لبعض الدراسات التي تدعمها الصحة العالمية في العالم توضح إصابة نسبة ضئيلة نسبيًا من السكان بـ كوفيد-19 حتى في المناطق الأكثر تضررًا".

وأكدت أن ذلك يعني أنه لا تزال نسبة كبيرة من الناس عُرضة للإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه من المحتمل انتشاره بسرعة مرة أخرى إذا تم تخفيف إجراءات التباعد قبل الأوان".
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