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محافظات

ري 60 ألف فدان بسيناء.. ما لا تعرفه عن مشروع مصرف المحسمة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:44 ص
مصرف المحسمة
مصرف المحسمة
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انجي هيبة
وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، انجزت القوات المسلحة عددا من المشروعات التنموية والخدمية وفق الجدول الزمنى المحدد لها، لخدمة سيناء بصفة خاصة، من اجل تحقيق تنمية المنطقة ورفع مستوى المعيشة. تنمية سيناء هى أفضل طريق للقضاء على الإرهاب، هكذا رأت القيادة السياسية، ونفذت خطتها التنموية بهدف خلق مجتمعات حضرية، ومشروعات بناء تجمعات زراعية وتنمية الثروة الحيوانية والحرف اليدوية بشمال وجنوب سيناء، علاوة على مشروعات خدمية.  

وفي هذا السياق، يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الاربعاء، بمنطقة سرابيوم بشرق قناة السويس، مشروع انشاء أضخم سحارة لنقل مياه الرى من مصرف المحسمة غرب الإسماعيلية إلى شرقها أسفل قناتى السويس الجديدة والحالية بالقرب من معدية سرابيوم والتى تستهدف نقل وعبور مليون و250 ألف متر مكعب من مياه المصرف يوميا الى شرق القناة لرى وزراعة نحو ٦٠ ألف فدان بسيناء لتضاف الى الرقعة الزراعية، وتبلغ تكلفة السحارة التى تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تكلفتها نحو 1.3 مليار جنيه . 

 يقول احمد اليماني المتحدث الإعلامي بديوان عام المحافظة، ان فى اطار تنفيذ المشروع القومى الكبير الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان واستكمالا لمشروعات تنمية محور قناة السويس وسيناء. 

 وشهد المشروع تعديلات مسار مصرف المحسمة وربطها بمصرف سرابيوم والتى تستهدف تحويل نحو مليون و300 ألف متر مكعب يومى من مياه الصرف الزراعى الى شرق قناة السويس عبر المشروع الكبير لسحارات سرابيوم من أسف قناة السويس لاستثمار هذه المياه فى رى واستصلاح ما يزيد عن ٦٠ ألف فدان شرقا تضاف إلى الرقعة الزراعية، موضحا ان المحطة تقام على مساحه اجمالية قدرها 150 فدان.

 وخلال الجولة تابع المحافظ ومرافقيه من القيادات الأعمال التى يجرى تنفيذها من التوسيع والتعميق لمجرى المصرف وتعديلات الميل بمسافة 900 متر طولى وقد أكد على ضرورة تكثيف ومضاعفة حجم العمل بالمشروع والالتزام بالجدول الزمنى والتوقيتات المحددة لنهوها .

 من جانبه اكد عادل عبدالمنعم المتحدث الرسمى لمحافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى، ان مشروع مصرف المحسمة، فى إطار المشروع القومى لإعادة استخدام المياه المعالجه فى الزراعات الغير مثمره.

 واضاف ان دور الشركة منذ بداية المشروع، المرور على مصرف المحسمة من المعمل المركزى للصرف الصحى والصناعى بالشركة، و تم اخذ بعض القياسات الحقلية و جمع عينات لتحليلها و قياس جودة المياه بها لاعادة استخدامها بعد معالجتها فى المشروعات الزراعية بسيناء و ايضا لتحديد الاثار البيئية لصرف المياه المعالجة من محطة معالجة الصرف الصحى بالاسماعيلية سرابيوم و التى تضخ حوالى 180 الف متر مكعب من مياه الصرف المعالج ياتى ذلك ضمن مشروع قومى لاعادة استخدام المياه فى الزراعات الخشبية والغير مثمرة والنباتات العطرية والزيتية التى تستخدم زيوتها فى محركات الطائرات.
ري 60 ألف فدان بسيناء.. ما لا تعرفه عن مشروع مصرف المحسمة
ري 60 ألف فدان بسيناء.. ما لا تعرفه عن مشروع مصرف المحسمة
ري 60 ألف فدان بسيناء.. ما لا تعرفه عن مشروع مصرف المحسمة
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