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محافظات

شاهد.. أول صور للمشروعات القومية في الإسماعيلية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
يزور محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية، يرافقه وفد من كبار الزوار.

تشمل المشروعات، افتتاح محطة رافع المحسمة ١، و رافع المحسمة ٢، والتي وجه بتنفيذيها رئيس الجمهورية في إطار جهود الدولة والاستفادة من كل قطرة مياه الوطن، ويتكون المشروع من محطة الرفع رقم ١، وتهدف هذه المحطات لرفع منسوب المياه بمقدار 4.30م .

ويضم المشروع محطة الرفع رقم ٢، وتهدف هذه المحطة لرفع منسوب المياه من منسوب 3.20 إلى منسوب 7.50 أي أن كل محطة ترفع المياه بمقدار 4.30م.

وتستقبل محطة الرفع مليون متر مكعب يوميا وهذه المياه كانت مهدرة في بحيرة التمساح ولا يستفاد منها وبناء عليه جاء دور محطات الرفع لترفع هذه المياه من خلال ٤ طلَمبات عملاقة بمعدل 4.5م٣/ثانية لكل طلمبة ثم تنتقل هذه المياه عبر مصرف مائي بطول 14.50كم بتنفيذ إدارة المهندسين العسكريين ثم تنتقل المياه في هذا المصرف لتصل الي محطة رفع رقم ٢ ومن محطة رقم ٢ الي سحارة مصرف المحسمة.

ويتكون مشروع انفاق سحارة مصرف المحسمة، من ٤ بيارات عملاقة بعمق ٦٠م من سطح الأرض بيارة رقم١ غرب قناة السويس الحالية تمر من خلال هذه البيارات المياه القادمة من محطات الرفع من خلال نفقين طول كل نفق 430م ثم تنتقل المياه خلال هذه الأنفاق الي بيارة رقم ٢ بالجزيرة الواقعة بين قناتي السويس الحالية والجديدة ثم تمر هذه المياه في الجزيرة الواقعة بين القناتين من خلال مواسير حفر مكشوفة بطول 360م تقع في هذه المنطقة ٣ بيارات وسطية للصيانة. ثم تمر المياه أسفل قناة السويس الجديدة خلال نفقين طول كل نفق ٤٣٠م ثم تنتقل هذه المياه إلى محطة المعالجة الثلاثية بالشرق باستخدم هذه المياه في التنمية الزراعية بارض سيناء الحبيبة.

ويعمل بالمشروع من 250 موظف بين مهندسين ومشرفين وفنيين وعمال مصريين بالإضافة إلى شركات sub contractor من الباطن لحفر البيارات وعمل حوائط البيارات.
شاهد.. أول صور للمشروعات القومية في الإسماعيلية
شاهد.. أول صور للمشروعات القومية في الإسماعيلية
شاهد.. أول صور للمشروعات القومية في الإسماعيلية
شاهد.. أول صور للمشروعات القومية في الإسماعيلية
شاهد.. أول صور للمشروعات القومية في الإسماعيلية
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