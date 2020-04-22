حدث ليلًا.. مصرع مصري في حادث بالكويت.. إصابة 700 بحار بحاملة طائرات أمريكية بـ كورونا.. مصطفى شعبان: أول رمضان من 8 سنين معنديش مسلسل

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:
لقي مواطن مصري مصرعه في الكويت إصر حادث مروري، حيث تعرض لعملية دهس، بأن صدمته سيارة ولاذ قائدها بالفرار على طريق الجهراء.
أصيب ما يزيد على 700 من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية "يو اس اس ثيودور روزفلت" بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حيث نقل 9 منهم إلى المستشفى بعد معاناة من أعراض الوباء.
وأعلنت البحرية الأمريكية إجراء فحوصات كورونا لنحو 94% من طاقم الحاملة، موضحة أن النتائج أثبتت إصابة 710 بحارة بالفيروس، بينما توفي بحارا واحدا جراء إصابته بالعدوى.
شارك حارس مرمي نادي الزمالك محمود جنش جمهوره بمجموعة من الصور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
احتفل الفنان رامز جلال بتصدر البرومو التشويقى لبرنامج "رامز مجنون رسمى" تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ,وحقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة منذ يومين فقط من طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب .
وقال رامز جلال من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: " ماشاء الله لا قوة الا بالله #رامز_مجنون_رسمي تريند رقم 1 على اليوتيوب فى اكتر من دوله عربية... الحمد لله و ربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر".
أكد الفنان مصطفى شعبان أنه سيقضى رمضان هذا العام فى العبادة ومتابعة الأعمال الدرامية، خاصة أنها المرة الأولى التى يغيب فيها عن السباق الرمضانى منذ 8 أعوام، متمنيا أن يكون شهر رمضان كريم على الجميع، وأن يلطف الله ببلادنا فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا.
وكتب شعبان، عبر حسابه على تويتر: "رمضان كريم عليكم وعلينا كلنا إن شاء الله، ربنا يتقبل منا صالح الأعمال ويلطف بينا وبلدنا والإنسانية كلها".
نشر الفنان القدير صلاح عبدالله صورة جديدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. حيث يهنئ فيها جموع الشعب المصري بقدوم شهر رمضان المبارك ولكن بطريقته الخاصة عن طريق ابيات بسيطة من الشعر.
تغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء رحلة استثنائية تسيرها الشركة الوطنية "مصر للطيران"، إلى مدينة الرياض؛ لإعادة المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
شارك سيد معوض لاعب النادي الأهلي السابق، جمهوره، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة قديمة له، من ذكرياته.
وظهر سيد معوض بالصورة من الحرم المكي أثناء أدائه العُمرة في أحد الأعوام الماضية قبل غلق الحرم المكي امام المعتمرين.
أكد عمرو بركات، لاعب الجونة، أن فريقه الحالي سيساعده في العودة لمستواه الطبيعي.
وقال بركات خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الجونة نادٍ احترافي، وسيساعدني على العودة لمستواي المعتاد".
سجّلت السلطات الصحية في ألمانيا 281 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.