حدث ليلًا.. مصرع مصري في حادث بالكويت.. إصابة 700 بحار بحاملة طائرات أمريكية بـ كورونا.. مصطفى شعبان: أول رمضان من 8 سنين معنديش مسلسل

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:





مصرع مصري في حادث بالكويت لقي مواطن مصري مصرعه في الكويت إصر حادث مروري، حيث تعرض لعملية دهس، بأن صدمته سيارة ولاذ قائدها بالفرار على طريق الجهراء.





إصابة 700 بحار.. ما مصير طاقم حاملة الطائرات الأمريكية الموبوءة بـ كورونا؟ أصيب ما يزيد على 700 من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية "يو اس اس ثيودور روزفلت" بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حيث نقل 9 منهم إلى المستشفى بعد معاناة من أعراض الوباء.

وأعلنت البحرية الأمريكية إجراء فحوصات كورونا لنحو 94% من طاقم الحاملة، موضحة أن النتائج أثبتت إصابة 710 بحارة بالفيروس، بينما توفي بحارا واحدا جراء إصابته بالعدوى.

جنش يشعل السوشيال ميديا بصورة مع أولاده.. شاهد شارك حارس مرمي نادي الزمالك محمود جنش جمهوره بمجموعة من الصور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ربنا يكملها بالستر.. رامز جلال يحتفل بتصدر برومو رامز مجنون رسمي تريند اليوتيوب احتفل الفنان رامز جلال بتصدر البرومو التشويقى لبرنامج "رامز مجنون رسمى" تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ,وحقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة منذ يومين فقط من طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب . وقال رامز جلال من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: " ماشاء الله لا قوة الا بالله #رامز_مجنون_رسمي تريند رقم 1 على اليوتيوب فى اكتر من دوله عربية... الحمد لله و ربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر".





مصطفى شعبان: أول رمضان من 8 سنين معنديش مسلسل أكد الفنان مصطفى شعبان أنه سيقضى رمضان هذا العام فى العبادة ومتابعة الأعمال الدرامية، خاصة أنها المرة الأولى التى يغيب فيها عن السباق الرمضانى منذ 8 أعوام، متمنيا أن يكون شهر رمضان كريم على الجميع، وأن يلطف الله ببلادنا فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا.

وكتب شعبان، عبر حسابه على تويتر: "رمضان كريم عليكم وعلينا كلنا إن شاء الله، ربنا يتقبل منا صالح الأعمال ويلطف بينا وبلدنا والإنسانية كلها".





صلاح عبدالله يهنئ الشعب المصري بشهر رمضان المبارك نشر الفنان القدير صلاح عبدالله صورة جديدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. حيث يهنئ فيها جموع الشعب المصري بقدوم شهر رمضان المبارك ولكن بطريقته الخاصة عن طريق ابيات بسيطة من الشعر.







