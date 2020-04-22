لميس سلامة: نسبة استخدام الإنترنت في فترة الحظر تتجاوز 15 ساعة يوميا.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة ، مقدمة برنامج "صباح البلد " المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، إن المواطنين وجدوا طرقا عديدة لتقضية أوقاتهم فى فترة الحظر، لافتة إلى أن المصريين يتأقلمون فى أى طارئ.





وأوضحت لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن نسبة الإنترنت فى مصر بالنسبة لأجهزة الحاسوب الآلى وصلت فى فترة الحظر وصلت 87% .





وأضافت أن نسبة الإنترنت فى مصر بالنسبة للهواتف المحمولة وصلت إلى 18%، أما بالنسبة لإجمالى عدد استخدام الإنترنت بصفة عامة تخطى 15 ساعة يوميا.





برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.





كما يستعرض البرنامج آخر مستجدات انتشار الفيروس عالميا، وتناول إحصائيات وأرقام انتشار الفيروس، وأجرى عددا من المداخلات الهاتفية من خلال شبكة مراسلين القناة المنتشرة في أوروبا، للوقوف على حقيقة الأوضاع أولا بأول.