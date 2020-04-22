تزامنا مع بدء شهر رمضان حملات تموينية مكثفة بالمنوفية وتحرير 238 مخالفة





وأسفرت الحملة عن تحرير 238 مخالفة تموينية حيث تم تحرير 37 مخالفة عدم إعلان عن أسعار ، و65 مخالفة تموينية لمخابز بلدي لنقص في ميزان الرغيف ولعدم مطابقة المواصفات.





كما تم تحرير56 محضر لبعض المحلات التجارية لبيعها منتجات مجهولة المصدر للمواطنين ، و13 محضر لأصحاب محلات تموينية لتوزيعهم التموين في الأوقات الغير مخصصة لتوزيع الحصة التموينية.





فيما أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين علي استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي طوال شهر رمضان للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية حملة تموينية مكبرة تحت إشراف عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالتعاون مع مديرية أمن المنوفية وذلك لضمان جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين والتأكد من تواجد جميع السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.