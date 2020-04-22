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منوعات

فضحا المحادثات.. هاري وميجان يخالفان تعليمات الملكة إليزابيث مجددا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:38 ص
الملكة إليزابيث وهاري
الملكة إليزابيث وهاري وميجان
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شيماء مصطفى
أجرت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، أمس، أول محادثة فيديو لأول مرة، مع حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل وابنهما أرتشي، خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحدثا هاري وميجان إلى الملكة إليزابيث البالغة من العمر 94 عامًا، عبر تطبيق "زووم"، من منزلهما الجديد في كاليفورنيالها وتمنيا لهما عيد ميلاد سعيد.

لكن الأمر لم يمر عاديًا، خالفا الزوجان تعليمات الملكة مجددا، وحرصا على إبلاغ الصحافة العالمية عن تلك المحادثة، لدرجة أنهما أمرا المتحدث باسمهما بإرسال بريد إلكتروني إلى مجموعة مختارة من الصحف المنتقاة يدويًا لمشاركة الأخبار بعد ذلك بوقت قصير.

يأتي ذلك بعد أن أجبرت القرارات الملكية الزوجين على تعليق موقع الويب الخاص بهما Sussex Royal وحسابهما الرسمي على انستجرام بعد إنهاء مهامهما الملكية.

كما جاء قرار دوق ودوقة ساسكس بنشر خبر المحادثة مع الملكة وجعلها علني، مخالفين رغبات قصر باكنجهام، الذي ذكر صراحة أن تفاصيل أي مكالمات بين الملكة وعائلتها بمناسبة عيد ميلادها يجب أن تكون خاصة.

 في الأسبوع الماضي ، أعلن متحدث أن القصر الملكي سيقلص احتفالات عيد ميلاد الملكة إليزابيث للمرة الأولى، مثل تحية الأسلحة التقليدية ورفع العلم بسبب تفشي فيروس كورونا  المستجد.

وقال المتحدث: "لن يتم التركيز والاحتفال بعيد ميلاد الملكة بطريقة خاصة - والمحادثات الهاتفية ومكالمات الفيديو مع العائلة ستكون خاصة".
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