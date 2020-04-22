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فن

في عيد ميلاد آمبر هيرد.. تسببت في عاهة لطليقها جوني ديب

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:28 ص
جوني ديب وامبر هيرد
جوني ديب وامبر هيرد
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شروق ابراهيم
مرت سنوات ولا أحد يعلم من الجاني والضحية في مسلسل خلافات جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد المستمر منذ 3 سنوات، حيث يتبادل كل منهما الاتهامات بالعنف والخيانة والكذب.

وفي عيد ميلاد الممثلة الأمريكية الشقراء، الذي يصادف اليوم الـ 22 من شهر أبريل، نرصد قصة تسببها في عاهة مستديمة لـ "جوني ديب". 

وقال جوني ديب إنه كذب على الجميع في مارس 2015، ولم يكشف أن آمبر هيرد هي من قامت بذلك الشيء لكي يحافظ عليها، حيث كان مر شهر واحد على زواجهما، لافتا إلى أنه ادعى إصابة أصابعه عند اصطدامه في باب الأكورديون بمنزله.

وأضاف جوني ديب، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "ليس هذا ما حدث، آمبر هيرد ألقت علي زجاجة فودكا أصابت إصبعي". 

وتابع أن آمبر هيرد ألقت عليه زجاجة مرت من جانبه ولم تصبه ثم "ألقت مرة ثانية زجاجة وأصابتني وتسببت في تحطيم عظم إصبعي وأيضا أصبت بعدوى". 

وأكد النجم الأمريكي الشهير أنه كان أمرا صعبا عليه أن يتقبل قطع جزء من أصابعه بسبب زوجته التي يحبها.

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