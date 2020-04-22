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محافظات

إغلاق مداخل مدينة أشمون أمام الباعة لمنع إقامة السوق

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:39 ص
صدى البلد
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محمد امين
 أغلقت مدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية صباح اليوم معظم مداخل المدينة بالتعاون مع رجال الأمن وذلك لمنع الباعة من الدخول للمدينة وإقامة السوق وذلك منعا للزحام خوفا من انتشار فيروس كورونا. 

 وكان رئيس مدينة أشمون أحمد القزاز قد أعلن عن عدم إقامة السوق اليوم وسط المدينة نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. 

 وتم التنسيق مع رجال الشرطة بمركز أشمون لإغلاق مداخل المدينة أمام الباعة الذين يأتون للمدينة من كل إتجاه قاصدين السوق لعرض بضاعتهم مما يتسبب في أزمة زحام شديدة وسط المدينة مما يجعلها بيئة خصبة لانتشار الفيروس. 

 ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة التصدي بشدة للأسواق والتجمعات وعدم إقامتها لمنع انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم. 
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