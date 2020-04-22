بعد عرض 2 في الصندوق ..حمدي المرغني يجري تجميلا في أسنانه

تصدر مسلسل 2 في الصندوق للفنان حمدي المرغني واوس اوس لائحة الأكثر بحثًا بمحرك بحث جوجل الشهير بعد ساعات من عرض الحلقة الأولى أمس الثلاثاء.





واللافت خلال المسلسل ظهور حمدي المرغني بأسنان متكاملة وبيضاء على عكس ما اعتاد الجمهور رؤيته به منذ بدايته الفنية، حيث يعاني من وجود فوارق في صف اسنانه الامامي بسبب فقدانه لإحداهم.





مُسلسل "2 في الصندوق"، تدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي غير تقليدي حول شخصيتي "زيكا" و"شوقة" اللذان يعملان في مجال جمع القمامة ويحلمان بالشهرة والغناء والتمثيل وهما لا يمتلكان أي مقومات.



