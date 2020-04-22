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اقتصاد

مواد البناء: توقعات بانخفاض صادرات القطاع بنهاية 2020

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
توقع الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء، باتحاد الصناعات انخفاض حجم الصادرات المصرية بنهاية العام ومنها صادرات قطاع مواد البناء خاصة في ظل استمرار توقف معظم الصادرات وشلل حركة التجارة في الأسواق جراء الإجراءات الاحترازية للدول لمنع انتشار الفيروس الذي ادي الي حدوث ركود اقتصادي وتجاري عالمي.

أكد الدسوقى فى تصريحات خاصة "لصدى البلد" على أهمية استمرارية دورة الإنتاج في أي من القطاعات التي يمكن لها أن تستمر في العمل في الأزمة الراهنة ولو بأقل من 50% من طاقتها الإنتاجية مع الالتزام الكامل للشركات بالتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس بما يضمن الحفاظ علي العمالة ووفاء الشركات بالتزاماتها المالية في الأجور.
 
وأضاف «الدسوقي»: من المهم حاليًا الحفاظ علي تشغيل المصانع و استمرار سلاسل الإمداد للصناعات المحلية استعدادًا لما بعد الأزمة في مضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات والخروج من الأزمة باقل الخسائر الاقتصادية ومن أجل أن  نكون مستعدين لاحداث انطلاقة اقتصادية قوية بعد استقرار الأوضاع.
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