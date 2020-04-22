أورييه وسيسوكو يعتذران بعد خرقهما إرشادات التباعد الاجتماعي

اعتذر ثنائي فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، المدافع سيرج أورييه، ولاعب الوسط موسى سيسوكو، عن انتهاك ارشادات التباعد الاجتماعي خلال تفشي فيروس كورونا المستجد، بعدما نشرا لقطات مصورة وهما يتدربان معا.
ونشر أورييه مدافع ساحل العاج سلسلة من لقطات الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لنفسه برفقة الفرنسي سيسوكو وهما يتدربان معا ثم حذفها لاحقا.
وبحسب "رويترز"، قال اللاعبان في بيان مشترك إلى وسائل الإعلام البريطانية "نود الاعتذار على عدم التصرف كما ينبغي هنا، نقر بأننا كلاعبين محترفين هناك مسؤولية تقع علينا في أن نضرب مثلا، خاصة خلال هذه الفترة الصعبة التي تواجه العالم بأكمله".
"علينا جميعا احترام نصيحة الحكومة وتقليل عدد الأرواح المفقودة خلال الجائحة. لا يمكننا أن نشكر أفراد خدمة الصحة الوطنية بما يكفي على عملهم الدؤوب.. وسيتبرع كلانا بمبلغ مالي لإظهار دعمنا".
وتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي بسبب كورونا، وطلبت الحكومة من الناس البقاء في منازلهم للمساعدة كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.