أورييه وسيسوكو يعتذران بعد خرقهما إرشادات التباعد الاجتماعي

سيرج أورييه، ولاعب الوسط موسى سيسوكو، عن انتهاك ارشادات التباعد الاجتماعي خلال تفشي فيروس كورونا المستجد، بعدما نشرا لقطات مصورة وهما يتدربان معا.

اعتذر ثنائي فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، المدافع سيرج أورييه، ولاعب الوسط موسى سيسوكو، عن انتهاك ارشادات التباعد الاجتماعي خلال تفشي فيروس كورونا المستجد، بعدما نشرا لقطات مصورة وهما يتدربان معا.