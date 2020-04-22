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برلمان

النائب حسن السيد: لابد من إجراء تجارب سريرية على العقار اليابانى لمعرفة مدى فاعليته لمواجهة كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:36 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن مراكز البحوث التابعة لوزارة الصحة والتعليم العالى تسعى بشكل كبير للتوصل إلى مصل وعلاج لفيروس كورونا المستجد من خلال إجراء تجارب سريرية على العقار اليابانى.

وأكد السيد فى بيان صحفى له أن اليابان قامت بإجراء تجارب سريرية على 130 مواطن باستخدام العقار أفيجان وثبت كفاءته بعد نجاحه في شفاء 110 مواطن من فيروس كورونا.

وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أننا علينا إجراء تجارب سريرية  على العقار اليابانى أفيجان ، حتى نعرف مدى فاعليته لمواجهة فيروس كورونا ونستخدمه بعد ذلك.

وأوضح أنه لديه ثقة كبيرة فى الأطباء المصريين فى قدرتهم على إجراء تجارب سريرية على العقار اليابانى من أجل إستخدامه لمواجهة فيروس كورونا ، خاصة وأن الأطباء المصريين ثبت أنهم من أفضل الأطباء على مستوى العالم ، مما جعل أمريكا تعتمد عليهم.
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