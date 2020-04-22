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ارتفاع الوفيات فى إسرائيل بفيروس كورونا إلى 187

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:35 ص
كورونا فى اسرائيل
كورونا فى اسرائيل
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، أفادت فيه أنه تم ارتفاع الوفيات فى اسرائيل بفيروس كورونا إلى 187. 

هذا وسمحت ​الحكومة الإسرائيلية​ السبت وكجزء من خطتها "المسؤولة والتدريجية" باستئناف العمل في قطاعات معينة بدءا بالأحد وهو أول أيام الأسبوع في إسرائيل. وكانت إسرائيل من أولى الدول التي اتخذت تدابير صارمة لمنع انتشار الفيروس.

ويشمل قرار الحكومة، فتح متاجر بيع الأثاث والمعدات الرياضية والمكتبات و​محلات​ القرطاسية، لتنضم إلى ​الصيدليات​ ومتاجر المواد الغذائية التي سمح لها بالاستمرار في تقديم خدماته، أما ​المجمعات التجارية​ فستبقى مغلقة.
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