روايات هاري بوتر ومملكة الخواتم ممنوعة في نيوزيلندا.. لهذا السبب

قررت الحكومة النيوزيلندية، حظر بيع روايات الخيال والفانتازيا، في إطار الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعلنت نيوزيلندا، حظر شراء كتب الفانتازيا مثل "هاري بوتر"، و"مملكة الخواتم" عبر الإنترنت، وذلك خلال المرحلة الرابعة من الإغلاق، إذ منعت توصيل ما هو غير ضروري خلال فترة الوباء.





وقالت الصحيفة إنه بالرغم من منعها شراء القصص وسلاسل الكتب الخيالية، إلا أنها سمحت بتوصيل الكتب الأساسية فقط، مثل الكتب الطبية والمهنية وكذلك الكتب المدرسية، فضلا عن كتب الطبخ والعناية الشخصية ورعاية الحيوانات الأليفة.





وأوضحت الصحيفة أن شركة MightyApe أصبح لديها علامة تبويب توضح الكتب التي يمكن للعملاء شرائها.





وأشارت إلى أن العملاء يستطيعون طلب قصص الخيال، ولكن لن يتم توصيلها إليهم حتى انتهاء إغلاق المستوى الرابع في البلاد في 28 أبريل.