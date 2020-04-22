AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

روايات هاري بوتر ومملكة الخواتم ممنوعة في نيوزيلندا.. لهذا السبب

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:47 ص
هاري بوتر
هاري بوتر
Advertisements
شيماء مصطفى
قررت الحكومة النيوزيلندية، حظر بيع روايات الخيال والفانتازيا، في إطار الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعلنت نيوزيلندا، حظر شراء كتب الفانتازيا مثل "هاري بوتر"، و"مملكة الخواتم" عبر الإنترنت، وذلك خلال المرحلة الرابعة من الإغلاق، إذ منعت توصيل ما هو غير ضروري خلال فترة الوباء. 

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من منعها شراء القصص وسلاسل الكتب الخيالية، إلا أنها سمحت بتوصيل الكتب الأساسية فقط، مثل الكتب الطبية والمهنية وكذلك الكتب المدرسية، فضلا عن كتب الطبخ والعناية الشخصية ورعاية الحيوانات الأليفة.

وأوضحت الصحيفة أن شركة MightyApe أصبح لديها علامة تبويب توضح الكتب التي يمكن للعملاء شرائها.

وأشارت إلى أن العملاء يستطيعون طلب قصص الخيال، ولكن لن يتم توصيلها إليهم حتى انتهاء إغلاق المستوى الرابع في البلاد في 28 أبريل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ورشة عمل بنادي أدب السويس حول فنيات كتابة الرواية

بعد إصابته بـ كورونا .. معلومات عن نجم سلسلة هاري بوتر

نيوزيلندا.. تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع العدد إلى 39 حالة

هاري بوتر في المنزل بسبب كورونا.. إطلاق موقع لتسلية الأطفال أثناء الحجر الصحي

ترشيحاتنا

رياح محملة بالأتربة ودرجات حرارة فوق المعدل الطبيعي.. حالة الطقس اليوم

بثه إخوان الإرهاب.. حقيقة مقطع فيديو مزعوم حول تطاول مصريين على سفيرهم بالكويت

ننشر أسعار الدواجن اليوم الأربعاء ٢٢-٤-٢٠٢٠

مواطنة تناشد وزارة التموين تفعيل بطاقتها التموينية

قبل افتتاحها اليوم.. ما لا تعرفه عن مشروع سحارة سرابيوم

عفروتو يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة حسني عبد ربه و ميدو في الإسماعيلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رمضان.. 3 أنواع ديتوكس سريعة للتخلص من سموم الجسم

ننشر التجهيزات النهائية لمراسم استقبال السيسي بالإسماعيلية.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل .. أجمل 20 صورة لـ فيفي عبده