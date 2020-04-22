بتمويل 250 مليون دولار أمريكي.. وزيرتا البيئة والتعاون الدولي ومحافظ القليوبية يتابعون أعمال بعثة البنك الدولي لمشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.. وإضافة إجراءات الحد من انتشار كورونا

وزيرة البيئة:

المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى

يهدف إلى تحسين كفاءة النقل العام والتوسع في المشروع الرائد الأتوبيسات الكهربائية

الاتفاق على قيام وزارة البيئة باستمرار أعمال التنسيق العام للمشروع مع البنك الدولي









عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا من خلال تطبيق ويبيكس Webex مع ممثلى البنك الدولى، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وممثلي وزارات التنمية المحلية والصحة والسكان والنقل وهيئة النقل العام ومحافظتي القاهرة والجيزة.









وجاء الاجتماع للوقوف على نتائج أعمال بعثة البنك لإعداد مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، في الفترة من 8 – 16 أبريل 2020، بتمويل 250 مليون دولار أمريكي، في إطار تكليفات رئيس الجمهورية للتواصل مع المؤسسات الدولية، خاصة البنك الدولي، لتمويل مشروع متكامل على تقليل تلوث الهواء والتغيرات المناخية.











وأكدت وزيرة البيئة أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى والحد من آثار التغيرات المناخية من خلال الحد من الانبعاثات الناتجة عن عدد من القطاعات الحيوية، خاصة الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل والحرق المكشوف المخلفات، وذلك من خلال دعم تنفيذ مخططات إدارة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى، وتحسين كفاءة النقل العام والتوسع في المشروع الرائد الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى التنسيق بين الشركاء ورفع الوعي.











وقام ممثلو البنك الدولي بتقديم نتائج أعمال البعثة عن المشروع في مجال تعزيز نظام دعم قرارات جودة الهواء، ودعم تفعيل المخططات الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في محافظات القاهرة الكبرى، وخفض انبعاثات المركبات، ودعم مشاركة أصحاب المصلحة ورفع الوعي، والرصد والتقييم.











وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تمت إضافة جزء هام للمشروع وهو اجراءات المشاركة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في ظل التهديد الذي يواجهه العالم بأسره، مشيرة إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة للمشاركة في الحد من انتشار الفيروس بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان والتنمية المحلية والاتصالات لضمان التخلص الآمن من المخلفات الطبية والصلبة، ورفع الوعي بين الجماهير عن طرق التخلص الآمن من المخلفات.









وأكدت ممثلة البنك الدولى أن هذا المشروع يمكن أن يقدم الكثير لمواجهة فيروس كورونا، خاصة في ظل العلاقة بين انتشار الفيروس والتعافي منه وتلوث الهواء.











من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أهمية هذا المشروع في ظل تنامي الاهتمام المحلي والعالمي بمشروعات البيئة وتغير المناخ، مشيدة بدور الدكتورة ياسمين فؤاد ووزارة البيئة فى الإعداد لهذا المشروع الذي يضم كوكبة من الشركاء سواء البنك الدولى والقطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.











وقد تم الاتفاق على قيام وزارة البيئة باستمرار أعمال التنسيق العام للمشروع مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة مع الجهات المعنية للانتهاء من خطوات إعداد المشروع.