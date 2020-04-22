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الحالة المرورية للطرق من وإلى 6 أكتوبر.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:47 ص
طرق مدينة 6 أكتوبر
طرق مدينة 6 أكتوبر
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فرح علاء الخولي

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع علي فضائيه الأولى، تقريرا حول مستجدات الحالة المرورية في شوارع القاهرة.

 

وقال مراسل القناة الأولى، إن هناك سيولة مرورية كبيرة بداية من محور 26 يوليو المؤدي الى مدينة الشيخ زايد و السادس من أكتوبر، وفي الاتجاه الآخر المؤدي الى ميدان لبنان والمهندسين يشهد حالة من السيولة في الحركة أيضا.

وتابع مراسل القناة الاولى الحالة المرورية والأجواء الخاصة داخل 6 أكتوبر بما فيها من ميادين مركزية تشهد في الأغلب ازدحامات نوعا ما، ولكن تشهد سهولة كبيرة في الحركة في الساعات الاولى من الصباح.


ولم تشهد أي من الطرق كثافة مرورية، وتمنى ان لا يوجد اي نووع من الكثافات المرورية على مدار اليوم في أي من الطرق الرئيسية وهذا في ظل تداعيات مواكهة ازمة فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة المواطنين.
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