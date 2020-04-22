روسيا تسجل 5236 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، قال بيسكوف، خلال برنامج "موسكو الكرملين.بوتين":، "بالفعل هذا الأمر عبء كبير وهائل على الحياة الاقتصادية، طبعا من الناحية السلبية".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسى "الكرملين"، أنه كانت هناك الكثير من النقاشات والخلافات بشأن قرار تمديد العطلة لمدة شهر.

وتابع، "هناك أمر ثابت واحد. وهو أنه فى كل الحالات، الشيء الرئيسى بالنسبة لنا هو حياة وصحة الناس، ولا ننسى بالطبع الصعوبات التى يواجهها المشاركون فى الحياة الاقتصادية حاليا".

وقرر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضى، تمديد العطلة مدفوعة الأجر للمواطنين، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 30 أبريل الجارى.