شاهد.. لوك صادم لـ كايلي جينر بدون مكياج

شوهدت نجمة تليفزيون الواقع، كايلي جينر، في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بدون مكياج في لوك صادم، حيث بدت بملامح مختلفة عما تظهر به على متابعيها عبر سوشيال ميديا.





وظهرت كايلي جينر وهي تحمل زجاجة مياه وكيس شيبسي، وتبتسم لكاميرا مرتدية ملابس كاجوال، وهي في طريقها لإحدى صديقاتها.





وتحمل كايلي جينر، التي تبلغ من العمر 22 عاما، لقب المليارديرة الأصغر في العالم بثروة تتجاوز المليار دولار، بسبب تحقيقها لمبيعات هائلة من خلال ماركتها العالمية المتخصصة في التجميل.





فيما تمتلك كايلي جينر على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" 171 مليون متابع، لتتفوق على شقيقتها كيم كاردشيان، صاحبة 166 مليون متابع.





يشار إلى أن كايلي جينر انفصلت عن حبيبها مغني الراب الشهير ترافيس سكووت الذي أنجبت منه طفلتها "ستورمي".



