AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. لوك صادم لـ كايلي جينر بدون مكياج

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:32 ص
كايلي جينر
كايلي جينر
Advertisements
شروق ابراهيم
شوهدت نجمة تليفزيون الواقع، كايلي جينر، في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بدون مكياج في لوك صادم، حيث بدت بملامح مختلفة عما تظهر به على متابعيها عبر سوشيال ميديا. 

وظهرت كايلي جينر وهي تحمل زجاجة مياه وكيس شيبسي، وتبتسم لكاميرا مرتدية ملابس كاجوال، وهي في طريقها لإحدى صديقاتها. 

وتحمل كايلي جينر، التي تبلغ من العمر 22 عاما، لقب المليارديرة الأصغر في العالم بثروة تتجاوز المليار دولار، بسبب تحقيقها لمبيعات هائلة من خلال ماركتها العالمية المتخصصة في التجميل. 

فيما تمتلك كايلي جينر على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" 171 مليون متابع، لتتفوق على شقيقتها كيم كاردشيان، صاحبة 166 مليون متابع. 

يشار إلى أن كايلي جينر انفصلت عن حبيبها مغني الراب الشهير ترافيس سكووت الذي أنجبت منه طفلتها "ستورمي". 

شاهد.. لوك صادم لـ كايلي جينر بدون مكياج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد العثور عليه مقتولا في شقته.. من هو مغني الراب بوب سموك

كايلي جينر: الحمل ساعدني على تحمل العزل المنزلي بسبب كورونا

كيم كارداشيان تطلب المساعدة من جمهورها في الحجر المنزلي .. ماذا قالت؟

كيم كارداشيان تتبرع بمليون دولار لمتضرري كورونا

ترشيحاتنا

في نصف دقيقة.. تخلصي من رائحة القدم الكريهة

5 تسليمات فقط.. الملك سلمان يسمح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين

لا يقتل كورونا.. اعرف أضرار تناول الثوم بكثرة

أذان النوازل ماهو .. تعرف على صيغته ولماذا سمي بهذا الاسم

حكم الجماع في نهار رمضان .. علي جمعة يفجر مفاجأة عن كفارتها

مجلس الوزراء يحذر من التعامل مع العقارات المخالفة بالشراء أو الاستئجار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشراشيب على الأكمام.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء بالليمون على الريق؟

مشروبات رمضانية جيدة لأصحاب ضغط الدم المرتفع .. تعرف عليها