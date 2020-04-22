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برلمان

فى ذكري وفاته الخامسة..طلب برلماني بتدريس أعمال الأبنودي فى الثانوية العامة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:12 ص
الشاعر الكبير الراحل
الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودى
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معتز الخصوصى
تقدم النائب عبد الحميد كمال، بطلب الي الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس باقتراح برغبة من اجل تدريس الاعمال الشعرية الوطنية للشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الابنودي، فى المرحلة الثانوية والابتدائية.

وأكد النائب  فى طلبه ، على أهمية وضع أعمال الشاعر عبد الرحمن الابنودي الوطنية وسيرته الذاتية فى كتاب " ايامي الحلوة" ضمن منهج دراسة الشعر الحديث ليشمل طلاب المرحلة النهائية للتعليم الاساسي والثانوي العام أيهما أفضل لابناءنا من اجل تنمية وتعزيز ورفع الانتماء الوطني من خلال دراسته وفهم القصائد الوطنية التى عبر فيها الشاعر عن معارك الوطن منذ بناء السد العالي " ديوان حراجي القط " الستينات ومواجهة هزيمة 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف ونصر اكتوبر العظيم .. الى اشعاره اثناء ثورتي يناير ويونية ضد القوي الظلامية والارهاب .. حتي وفاته فى 21 ابريل 2015 ونحن نحتفل بذكراه الخامسة لرحيله".

وأضاف النائب، أن تدريس الاشعار الوطنية للشاعر الابنودي يعتبر اضافة واسهام لجيل من ابداع الادباء والشعراء المتمييزين .. امتداد للشاعر بيرم التونسي .. وشيخ الشعراء فؤاد حداد .. صلاح جاهين .. سيد حجاب وغيرهم امثال الشاعر الكابتن غزالي بالسويس وحتي تظل اعمال الابنودي خالدة مثل قصائده " موال النهار " – المسيح – يا بلدنا لا تنامي – ابنك بيقولك يا بطل – احلف بسمها وترابها – من قلب المواكب – يا بيوت السويس يا بيوت مدنتي .. وكلها فى دواويين مختلفة.

وتابع النائب " أطالب الدكتور وزير التربية والتعليم باهمية الاستجابة لمقترحي بدراسة أعمال الابنودي وحتي لا يقتصر الشعر لطلابنا على الشعر الجاهلي .. أو القديم فقط .. خصوصًا وأن الادب الحديث يتوائم مع ما يشهد العالم من متغيرات خصوصًا بعد الثورة العلمية الثانية .. ومع تطوير المجتمعات فى العالم خصوصا ما بعد جائحة كورونا .

وأختتم النائب " الدكتور رئيس المجلس اعمالًا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس برجاء احالة الموضوع الى لجنة المقترحات للاهمية ".
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