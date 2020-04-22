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تعليم

طلاب الصف الأول الثانوي يدخلون على منصة الامتحان لتأدية الكيمياء

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:10 ص
منصة الامتحان
منصة الامتحان
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ياســـمين بدوي
دخل، منذ قليل، طلاب الصف الأول الثانوي، على منصة الامتحان إلكترونيا من المنازل، ليؤدي الطلاب الامتحان التجريبي في مادة الكيمياء إلكترونيا من المنازل.


وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستكرر اليوم، الأربعاء الموافق 22 أبريل، تجربة إدخال جميع طلاب الصف الأول الثانوي بجميع محافظات مصر على منصة الامتحان في وقت واحد من الساعة 10 صباحا، لاختبار سعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي قد تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان بشكل جماعي في وقت واحد.


وقال وزير التربية والتعليم  إن كل ما تقوم به الوزارة من تجارب اليوم، الأربعاء، يأتي استعدادًا لامتحانات نهاية العام، التي من المقرر أن يتم إجراؤها خلال شهر مايو، وذلك لضمان سير هذه امتحانات مايو الأساسية بدون أي مشكلات.




وأضاف وزير التربية والتعليم: "إن هذه الاختبارات هي امتحانات تجريبية ليس لها درجات أو تقييم، ولذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار".


وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي عدد الطلاب الذين نجحوا في الدخول على منصة الامتحان وأداء امتحان التاريخ أمس، الثلاثاء، بلغ  545 ألف طالب/طالبة من إجمالي 589 ألف طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك حتى الساعة الواحدة ظهرًا.
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