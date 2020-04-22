طلاب الصف الأول الثانوي يدخلون على منصة الامتحان لتأدية الكيمياء

وأضاف وزير التربية والتعليم: "إن هذه الاختبارات هي امتحانات تجريبية ليس لها درجات أو تقييم، ولذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار".

وأضاف وزير التربية والتعليم: "إن هذه الاختبارات هي امتحانات تجريبية ليس لها درجات أو تقييم، ولذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار".

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي عدد الطلاب الذين نجحوا في الدخول على منصة الامتحان وأداء امتحان التاريخ أمس، الثلاثاء، بلغ 545 ألف طالب/طالبة من إجمالي 589 ألف طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك حتى الساعة الواحدة ظهرًا.