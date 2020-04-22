AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأمل يتجدد.. طبيب بمستشفى إسنا للعزل: أجرنا ثواب وذكريات مش فلوس وبس

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:23 ص
الدكتور شريف موسى،استشاري
الدكتور شريف موسى،استشاري العناية المركزة بمستشفى إسنا العزل
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال الدكتور شريف موسى، استشاري العناية المركزة بمستشفى إسنا العزل، إنه تم أمس، الثلاثاء، وضع وتعليق ما يتعلق بالأجواء الرمضانية وزينته المميزة لإضفاء البهجة على الطاقم الطبي والتمريض والمرضى في المقام الأول، للرفع من الروح المعنوية للمرضى لأن العامل النفسي مهم جدًا.


وأضاف الدكتور شريف موسي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أنه بعد دخول أطفال مصابين بفيروس كورونا المستشفى كان من أهم الأشياء هو توثيق العلاقة معهم حتى يخضعوا للعلاج بطريقة صحية وآمنة دون خوف، وتعمل إدارة المستشفى على تشغيل أغانٍ للأطفال في إذاعتها الداخلية حتى لا يشعروا بالعزلة.


وأكد أنه ليس هناك فرصة هذا العام لأي من الأطباء أو الممرضين والمرضى بالتأكيد لأن يقضوا ويستمتعوا برمضان في منازلهم ومع أسرهم، وهذا لما تواجهه الدولة من تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح أن من أفضل اللحظات التي شهدها مستشفى إسنا حالة ولادة لمريضة بكورونا في الأيام الماضية، وكانت فرحة كبيرة للطاقم الطبي وبمثابة أمل كبير لأنه كان هناك خوف شديد على الأم والطفل بالرغم من عدم انتقال الفيروس له.


وأشار إلى أن أجر الأطباء والطاقم الطبي في ظل تلك الظروف العصيبة ليس النقود أو الدعم المادي فقط، وإنما هو ثواب وذكريات ولحظات ثابتة في الذاكرة، والأمل الذي يتجدد كل يوم مع شفاء المرضى وخروجهم من المستشفى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رعاية فائقة.. كواليس التعامل مع مصابى كورونا فى مستشفى العزل بالأقصر

كيف وصف سائحون من أمريكا مستشفى إسنا بعد شفائهم من كورونا..فيديو

سويدية متعافية من كورونا: الأطباء المصريون يؤدون عملهم بكفاءة وإخلاص

الصخب يعود إلى نيويورك.. تحية استثنائية للعاملين بأقدم مستشفيات الولايات المتحدة.. فيديو

د. نجلاء الجعفري تكتب: عذرا أيها الأطباء

وصلة عزف وغناء لعازف وممرضة وبينهما سور العزل الصحي بالإسماعيلية..فيديو

ترشيحاتنا

مصرع مصري في حادث بالكويت

فيديو جراف.. بعد ضريبة الدخل الجديدة.. اعرف قيمة مرتبك

دعاء رؤية هلال رمضان 2020 مكتوب أوصى به النبي وأهمله الكثيرون.. ستحتاجه اليوم أو غدا

مشروبات رمضانية جيدة لأصحاب ضغط الدم المرتفع .. تعرف عليها

خالي بالك..عَرَضان جديدان يشيران لإصابتك بـ فيروس كورونا

أبرز أخبار التوك شو| الصحة تعلن موعد التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.. فريدة عثمان تكشف أسرار الحجر الصحي.. أستاذ جامعي يعلق على فيديوهات الطالبة حنين حسام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشراشيب على الأكمام.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء بالليمون على الريق؟

مشروبات رمضانية جيدة لأصحاب ضغط الدم المرتفع .. تعرف عليها