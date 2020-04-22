الأمل يتجدد.. طبيب بمستشفى إسنا للعزل: أجرنا ثواب وذكريات مش فلوس وبس

قال الدكتور شريف موسى، استشاري العناية المركزة بمستشفى إسنا العزل، إنه تم أمس، الثلاثاء، وضع وتعليق ما يتعلق بالأجواء الرمضانية وزينته المميزة لإضفاء البهجة على الطاقم الطبي والتمريض والمرضى في المقام الأول، للرفع من الروح المعنوية للمرضى لأن العامل النفسي مهم جدًا.





وأضاف الدكتور شريف موسي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أنه بعد دخول أطفال مصابين بفيروس كورونا المستشفى كان من أهم الأشياء هو توثيق العلاقة معهم حتى يخضعوا للعلاج بطريقة صحية وآمنة دون خوف، وتعمل إدارة المستشفى على تشغيل أغانٍ للأطفال في إذاعتها الداخلية حتى لا يشعروا بالعزلة.





وأكد أنه ليس هناك فرصة هذا العام لأي من الأطباء أو الممرضين والمرضى بالتأكيد لأن يقضوا ويستمتعوا برمضان في منازلهم ومع أسرهم، وهذا لما تواجهه الدولة من تداعيات فيروس كورونا.





وأوضح أن من أفضل اللحظات التي شهدها مستشفى إسنا حالة ولادة لمريضة بكورونا في الأيام الماضية، وكانت فرحة كبيرة للطاقم الطبي وبمثابة أمل كبير لأنه كان هناك خوف شديد على الأم والطفل بالرغم من عدم انتقال الفيروس له.









وأشار إلى أن أجر الأطباء والطاقم الطبي في ظل تلك الظروف العصيبة ليس النقود أو الدعم المادي فقط، وإنما هو ثواب وذكريات ولحظات ثابتة في الذاكرة، والأمل الذي يتجدد كل يوم مع شفاء المرضى وخروجهم من المستشفى.