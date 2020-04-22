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تعليم

جهاز تنفس صناعي لمستشفى سوهاج الجامعي من مؤسسة خيرية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:21 ص
جامعة سوهاج - صورة
جامعة سوهاج - صورة أرشيفية
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خالد رياض
استقبل اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، مني محمد مازن رئيس مجلس إدارة مؤسسة المني للأعمال الخيرية بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

وقال الدكتور أحمد عزيز إن مؤسسة المنى قامت بالتبرع بجهاز تنفس صناعي لوحدة العناية المركزة بالمستشفي الجامعي، وذلك لخدمة المرضي والأهالي المترددين عليها، ويأتي ذلك في إطار دور المؤسسات الخيرية في خدمة المجتمع وتعاونها مع المؤسسات المختلفه في مواجهة تداعيات ازمة كورونا، موجهًا شكرة وتقديره لجهود المؤسسة في دعم المواطنين في وقت الازمات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد"حفظ الله مصر وشعبها"

وأكد الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة المستشفي الجامعي، علي ان مؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير وهام في دعم المجتمع وخاصة دعم المجال الصحي في الوضع الراهن مشيرًا الي ان هذا الجهاز تبلغ تكلفته ٤٧٠ ألف جنيه ليصبح إجمالي عدد أجهزة التنفس الصناعي داخل المستشفي الجامعي ٤٧ جهازا.

حضر اللقاء المهندس أحمد عمر رئيس مجلس امناء المؤسسة أحمد الجهيني المدير التنفيذي للمؤسسة، كريستين صفوت ونيس مسئول التسويق للجامعة.
جهاز تنفس صناعي لمستشفى سوهاج الجامعي من مؤسسة خيرية
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