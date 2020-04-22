استشهاد أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية

استشهد صباح اليوم أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بعد فقده الوعي داخل زنزانته.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية ارتقاءه في المستشفى، وقالت إنها تحقق في ملابسات الحادثة.





وأعلن مكتب إعلام الأسرى استشهاد الأسير نور البرغوثي والذي يبلغ من العمر 23 عامًا في سجن النقب الصحراوي، بعد تدهور حالته الصحية.

وقال نادي الأسير إن البرغوثي تعرض لحالة من الاغماء الشديد أثناء وجود بغرفته، حيث تعمدت السلطات الإسرائيلية إنعاشه لأكثر من نصف ساعة بشكل متعمد.

هذا وتعالت أصوات التكبير، وسادت حالة من الغضب بين صفوف الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية، والذين ارتفع عددهم لأكثر من 5000 أسير.

وتحتجز المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة 4 من الجنود الإسرائيليين أسرى لديها، وترفض إطلاق سراحهم إلا بعد تلبية شروطها.



