السودان يسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الأربعاء تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.





وأوقف بنك السودان المركزي، أمس الثلاثاء، التعامل المباشر مع الجمهور بجميع فروع المصارف العاملة في السودان.





وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم، أن المصارف ستستمر في صيانة وتغذية الصرافات الآلية وإجراء تسويات الدفع الإلكتروني وإلى حين إشعار آخر، مشيرًا إلى أن القرار جاء تمشيًا مع توجهات الدولة الرامية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.





وأكد البنك المركزي أنه سيستمر في مراقبة الوضع الصحي وإصدار أي تعليمات وتوجيهات في حينها.