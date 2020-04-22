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تعليم

جامعة القاهرة تصدر كتابًا جديدًا حول النهوض باللغة العربية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:15 ص
جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
أصدرت جامعة القاهرة مدخلًا تأسيسيًا للنهوض باللغة العربية، وذلك ضمن مشروع الجامعة الثقافي للحفاظ على اللغة العربية وتطويرها لتواكب العصر، وهو من تأليف الدكتور محمد الخشت.

وقال الدكتور محمد عثمان الخُشت رئيس جامعة القاهرة، إن النهوض باللغة العربية جزء أصيل من مشروع الجامعة الثقافي لتطوير العقل المصري، مشيرًا إلى أن اللغة تمثل تاريخ الشعوب ماضيها وحاضرها ومستقبلها وبالتالي لابد أن تواكب اللغة كافة المراحل.

وأكد الدكتور الخشت، أن اللغة هي صورة الفكر، وجمود اللغة العربية بسبب جمود الفكر وليس اللغة، حيث توقف نمو اللغة عند العصور القديمة بعد جهود العلماء البارزين القدماء ولم تتأثر بجهود العلماء المحدثين، مشددًا على أنه لابد من إدراك أن اللغة كائن حي يتطور وينمو.

وأوضح الدكتور الخشت، أن تطوير اللغة العربية يتطلب الاستفادة من التجارب الدولية في تعليم اللغة الأم في التعليم قبل الجامعي لتلك البلدان، مؤكدًا على ضرورة التدريب المستمر للمعلمين على الطرق الحديثة في التدريس، ووضع اختبار معرفي موحد للمعلمين يكون اجتيازه شرطًا للتدريس.

وقال الدكتور عبدالله التطاوي مقرر مفوضية جامعة القاهرة للغة العربية، إن كتاب الدكتور الخشت يناقش كافة السبل والمحاور التي تعمل عليها الجامعة للنهوض باللغة العربية، وعلى رأسها علاقة تطوير العقل بتطوير اللغة، والأسباب الحقيقية وراء فشل كافة المحاولات السابقة لتطوير اللغة، وأهم الخطوات لنقل اللغة العربية نحو الحاضر، وصناعة النسخة الجديدة من اللغة العربية.

وأشار الدكتور عبدالله التطاوي مقرر مفوضية جامعة القاهرة للغة العربية، إلى أن مبادرة الجامعة تحولت إلى واقع عملي منذ صدور قرار تشكيل المفوضية، وأن الكتاب يتضمن مدخلًا تأسيسيًا للمشروع اللغوي، بما يمثل إنفاذًا للهوية اللغوية، مشيرًا إلى أن مبادرة الجامعة تعمل علي دراسة إعداد مقرر قومي عام كمتطلب جامعي لكافة الطلاب.
جامعة القاهرة تصدر كتابًا جديدًا حول النهوض باللغة العربية
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