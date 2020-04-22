بمناسبة شهر رمضان.. أصالة تحيي حفل اونلاين الليلة

تحيي الفنانة السورية اصالة نصري حفل اونلاين مساء اليوم عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.





وكانت أصالة أعلنت التبرع بأجرها المادى لجمعية أهل مصر؛ لمساعدتها فى حملتها للتصدى من فيروس كورونا.





روجت أصالة للحفل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بنشر بوستر ، وعلقت عليه: «لأنّ شهر رمضان الكريم القادم مُختلفة ظروفه.. والتّقارب ليس كما كان وكما اعتدنا عليه في السنين الّتي مضت.. أحببت أنّ أحتفل معكم يوم الأربعاء. كلّ عام وأنتمّ بخير وعوائلكم بخير .. وصحة وعافية وطمأنينة وسلام #أصالة».





يشار الى ان اخر اعمال اصالة اغنية شامخ التي حققت 12 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب بعد مرور 3 اشهر على طرحها.



