AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بمناسبة شهر رمضان.. أصالة تحيي حفل اونلاين الليلة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:16 ص
اصالة
اصالة
Advertisements
شروق ابراهيم
تحيي الفنانة السورية اصالة نصري حفل اونلاين مساء اليوم عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكانت أصالة  أعلنت التبرع بأجرها المادى لجمعية أهل مصر؛ لمساعدتها فى حملتها للتصدى من فيروس كورونا.

روجت أصالة للحفل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام  بنشر بوستر ، وعلقت عليه: «لأنّ شهر رمضان الكريم القادم مُختلفة ظروفه.. والتّقارب ليس كما كان وكما اعتدنا عليه في السنين الّتي مضت.. أحببت أنّ أحتفل معكم يوم الأربعاء. كلّ عام وأنتمّ بخير وعوائلكم بخير .. وصحة وعافية وطمأنينة وسلام #أصالة».

يشار الى ان اخر اعمال اصالة اغنية شامخ التي حققت 12 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب بعد مرور 3 اشهر على طرحها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصالة تهنئ الشعب الكويتي بالعيد الوطني

اليوم.. مزيكا تحيي ذكرى وفاة العندليب الأسمر بحفل لايف على يوتيوب

أصالة تحيى حفلا غنائيا أون لاين .. الأربعاء المقبل

لأن ظروف شهر رمضان مختلفة.. أصالة تروج لحفلها الـ أونلاين

أخبار الفن.. صور فاضحة لمذيعة قناة الجزيرة.. حقيقة ارتباط درة برجل أعمال.. محاولة انتحار فنانة معروفة

ترشيحاتنا

طلال أبو غزالة: مصر ستصبح سادس أقوي اقتصاد في العالم 2030

اختبار كورونا فى البيت.. البدء فى فحوص كوفيد19 المنزلية بهذه الدولة

محامي ميسي يهدد كهربا والنقاز في أزمة الهروب من الزمالك

عبدالحفيظ يعود لنسخة ما قبل 2013.. ينهي أزمة الشيخ ويقترب من تمديد تعاقد الشناوي

بعباءة رمضانية.. نرمين الفقى تتألق بإطلالة محتشمة تخطف الأنظار.. شاهد

بسبب نجم الأهلي السابق.. ميدو يفتح النار على اللاعبين القدامى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود الناعم.. ريهام حجاج بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها

بعباءة رمضانية.. نرمين الفقى تتألق بإطلالة محتشمة تخطف الأنظار.. شاهد

بالشراشيب على الأكمام.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة مميزة