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5 أسرار غير متوقعة لتحضير الصوصات مثل المطاعم وتخزينها

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:08 م
طرق تحضير الصوصات
طرق تحضير الصوصات
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نهى هجرس
يفضل الكثير من الأشخاص تناول الصوصات، ولا يمكنهم تناول أي وجبة إلا مع الصوص الخاص بها، لهذا يفضل توافرها دائمًا، وقد يكون من الصعب توفر الصوصات المختلفة مع كل وجبة؛ لهذا سنقدم لكم اليوم أسرار تحضير أشهر الصوصات بطريقة المطاعم وكيفية تخزينها لاستخدامها في أي وقت حسب الرغبة، وذلك على طريقة الشيف أميرة شنب.

تكات تحضير أي صوص:
- يمكنك الحصول على اللون البني المميز للصوصات الخاصة، مثل صوص الجريفي وغيره من صوصات اللحوم وذلك بخطوتين، أولًا بإضافة البهارات المختلفة ذات اللون البني لتعزز نفس اللون في الصوص.

- أو يمكنك تشويح الزبدة المستخدمة في تحضير الصوص حتى تتحول إلى اللون البني للحصول على لون خاص له.

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- كما يفضل للحصول على صوص بقوام ناعم علينا فرم المكونات المستخدمة لتحضيره، أو تصفية الصوص بمصفاة بعد تسويته، أو ضربه في الخلاط بعد تحضيره وقبل تقديمه.

- إضافة ملعقة من السكر أساسي في بعض الصوصات لمعادلة طعم الملوحة بها، خاصة إذا كان بها الكثير من المكونات اللاذعة مثل الخل الأبيض والليمون والبهارات الحادة.






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