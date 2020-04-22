مكافحة العدوى بشمال سيناء تشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وجه الدكتور حمدى عبد الله عطية مدير إدارة مكافحة العدوى فى مديرية الصحة بشمال سيناء بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية منعا للاصابة بفيروس كورونا أو انتشار العدوى.





وشدد فى لقائه اليوم الأربعاء مع الدكتورة انتصار سرى مدير ادارة الرعاية الصحية الأساسية وصبحية مصبح مدير ادارة التمريض فريق مكافحة العدوى فى مديرية الصحة على تنفيذ توصيات الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالنسبة للفريق الطبي داخل المنشآت الطبية وخارجها للتصدى لفيروس كورونا المستجد، وما يستجد بالتبعية من توصيات كاستخدام الماسك الجراحى وعالى الكفاءة ، وأهمية الاحتياطات الوقائية للفيروس استنادا الى الأدلة الحالية وتوصيات منظمة الصحة العالمية .

وأوضح الدكتور "عطية " أن الاستراتيجيات الرئيسية للوقاية من العدوى ومكافحتها والتصدى لفيروس كورونا المستجد تتمثل فى استخدام أدوات الوقاية الشخصية فى إجراءات الرعاية الصحية طبقا لتقيم المخاطر.





ومن جانبه، أعلن الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير ادارة المستشفيات بالمحافظة أن جميع المنشآت الصحية وفى مقدمتها مستشفيات المحافظة فى حالة جاهزية تامة للتعامل مع أزمة كورونا ، خاصة وأنه تم تزويدها بالأجهزة والمعدات والأدوية والفرق الطبية بتكليفات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة ، مشيرا الى أنه يتم الإعلان عن كافة نتائج الفحص للحالات التى يشتبه فى إصابتها بعد وصول نتائج التحاليل ، ويتم الإعلان رسميا عنها من قبل مديرية الصحة والتى تأكد سلبيتها حتى الآن ، وذلك للحرص على تنفيذ كافة الاجراءات والتوصيات الطبية.







