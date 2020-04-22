محافظ أسيوط: جميع قطاعات المحافظة جاهزة لمواجهة أي أزمات

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جاهزية جميع قطاعات المحافظة لمواجهة أي أزمات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لافتًا إلى أهمية إعداد ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من خطورتهما من خلال التدريبات العملية، وذلك في إطار جهود المحافظة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ولرفع مستوى العناصر البشرية المعنية بمواجهة المخاطر المختلفة والوقوف على مدى الكفاءة الفنية للمعدات وحماية المنشآت والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها في ظل دعم القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.





وقال المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إنه تم تفقد مشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة بقرية إسكندرية التحرير للتأكد من جاهزية المشروع واستمرار العمل به والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، فضلًا عن إجراء تجربة عملية لمواجهة إخطار الحريق والتأكد من الجاهزية وحسن استغلال المعدات والإمكانات المتاحة بالمشروع لمجابهة أي أزمات مفاجئة.



