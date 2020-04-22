تخصيص مليون جنيه لدعم مرفق مياه الخارجة بالوادي الجديد

قال المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة انه تم اعتماد مبلغ مليون جنيه لشراء طلمبات مياه جديدة ، لتدعيم مرفق مياه مدينة الخارجة بها ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة .

وأشار إلى أنه فور اعتماد المبلغ سيتم إنهاء إجراءات الطرح لشراء عدد 5 طلمبات مياه بقدرة 175 حصان لتدعيم مرفق مياه مدينة الخارجة بها مؤكدا على أن تلك الطلمبات سوف تعمل على زياده كميات المياه بمختلف الاحياء وذلك تزامنا مع شهر رمضان المبارك .

وعلى جانب آخر أكد الطماوي ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة تواصل رش وتعقيم محطات المياه و تطهيرها الشامل على مستوى المركز، كإجراء وقائي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 .

استجابة لـ صدى البلد.. المنوفية تبحث شكوى مصرف ميت أبو الشيخة وتستكمل أعمال التطهير