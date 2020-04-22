AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تخصيص مليون جنيه لدعم مرفق مياه الخارجة بالوادي الجديد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين

قال المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة انه تم اعتماد مبلغ مليون جنيه لشراء طلمبات مياه جديدة ، لتدعيم مرفق مياه مدينة الخارجة بها ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة .

وأشار إلى أنه فور اعتماد المبلغ سيتم إنهاء إجراءات الطرح لشراء عدد 5 طلمبات مياه بقدرة 175 حصان لتدعيم مرفق مياه مدينة الخارجة بها مؤكدا على أن تلك الطلمبات سوف تعمل على زياده كميات المياه بمختلف الاحياء وذلك تزامنا مع شهر رمضان المبارك .

وعلى جانب آخر أكد الطماوي ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة تواصل رش وتعقيم محطات المياه و تطهيرها الشامل على مستوى المركز، كإجراء وقائي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 .

استجابة لـ صدى البلد.. المنوفية تبحث شكوى مصرف ميت أبو الشيخة وتستكمل أعمال التطهير


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطع المياه والكهرباء عن الداخلة والخارجة بالوادي الجديد.. اعرف السبب

بدء عملية تسليم أصول مرفق الصرف ومياه الشرب بالوادي الجديد

إنارة 8 مبان حكومية بالطاقة الشمسية في الخارجة بتكلفة 5 ملايين جنيه

بتكلفة 88 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات خدمية في الوادي الجديد

إخلاء 12 وحدة سكنية مخالفة وإزالة 2.5 فدان تعديات بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

اختبار كورونا فى البيت.. البدء فى فحوص كوفيد19 المنزلية بهذه الدولة

اتهامات بالجملة.. الجمهور يطارد فيفي عبده بسبب خلي بالك من فيفي

فيديو جراف.. بعد ضريبة الدخل الجديدة.. اعرف قيمة مرتبك

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم

مع تفشي كورونا وقرب رمضان.. 3 أطعمة صحية لتقوية الجهاز المناعي

المعهد الألماني للقاحات: الموافقة على إجراء الاختبارات السريرية ضد فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعشق الألوان الجريئة.. 5 أشياء لا تتخلى عنها الملكة إليزابيث في إطلالتها .. صور

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 10 صور تكشف أناقة علا الفارس

بجمبسوت على الموضة .. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها