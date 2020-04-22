تخصيص مليون جنيه لدعم مرفق مياه الخارجة بالوادي الجديد

قال المهندس مجدى
الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة انه تم اعتماد مبلغ مليون جنيه لشراء
طلمبات مياه جديدة ، لتدعيم مرفق مياه مدينة الخارجة بها ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط
محافظ الوادي الجديد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة
.
وأشار إلى أنه
فور اعتماد المبلغ سيتم إنهاء إجراءات الطرح لشراء عدد 5 طلمبات مياه بقدرة 175 حصان
لتدعيم مرفق مياه مدينة الخارجة بها مؤكدا على أن تلك الطلمبات سوف تعمل على زياده
كميات المياه بمختلف الاحياء وذلك تزامنا مع شهر رمضان المبارك .
وعلى جانب آخر
أكد الطماوي ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري
بالمحافظة تواصل رش وتعقيم محطات المياه و تطهيرها الشامل على مستوى المركز، كإجراء
وقائي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد
COVID -19 .
استجابة لـ صدى البلد.. المنوفية تبحث شكوى
مصرف ميت أبو الشيخة وتستكمل أعمال التطهير