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أخبار البلد

مجانا.. الزراعة تطلق تطبيقا على المحمول للإدارة المتكاملة للزيتون

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، برنامج الادارة المتكاملة للزيتون، من خلال تطبيق على اجهزة التليفون المحمول، يتم تحميله مجانا بسهولة من خلال متجر التطبيقات جوجل الموجود على الموبايل، وذلك بهدف خدمة مزارعي الزيتون.

وقال الدكتور احمد عوني مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، ان البرنامج يتم من خلالها تقديم كافة أشكال الدعم الفني لمزارع الزيتون، وارشاد المزارعين على اتباع التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة.

واضاف الدكتور عبدالعزيز الطويل، وكيل معهد بحوث البساتين،  ان هذا التطبيق  يوفر كافة المعلومات والبيانات اللازمة لإدارة مزارع الزيتون، واختيار الاصناف المناسبة، ومعاملاته الزراعية المختلفة، والري والتسميد المناسب للشجرة بناء على عمرها، طرق المكافحة، فضلا عن الامراض التي قد تصيب الزيتون وطرق العلاج، كذلك التقليم، نهاية بعمليات تصنيعه، وتحقيق قيمة مضافة له.

ويحمل البرنامج على المتجر اسم " الادارة المتكاملة للزيتون"، او يمكن تحميله من خلال الرابط التالي:

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