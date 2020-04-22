مياه الفيوم: الانتهاء من إصلاح خط النزلة بمركز يوسف الصديق



وأضاف أنه عقب الاطمئنان على أعمال التركيب و سلامة الجوانات والجلب وأعمال الردم سيتم فتح المياه مرة أخرى لتصل الخدمة تباعا للمناطق المتأثرة بانقطاعات مياه الشرب.







كما وجه الشكروالتحية لمهندسى وعمال وفنيو الصيانة بمركز يوسف الصديق وعلى رأسهم المهندس سامى كامل غالى رئيس قطاع المياه والمهندس محمد الحارونى مدير عام الشبكات على مجهودهم والانتهاء من أعمال الصيانه والإصلاح فى وقت قياسى رغم وجود حظر التجوال ولكن مهمتنا هى توصيل خدمة مياه الشرب لأهالينا والتغلب على التحديات والصعاب التى تقابل فرق الصيانه ولكن الواجب الوطنى تجاه وطننا الحبيب يحتم علينا تلبية النداء فى اى زمان ومكان.



يذكر أن انهيار طريق النزلة بمركز يوسف الصديق قد أدى الى كسر خط مياه الشرب الناقل البالغ قطره ١٠٠٠ مم وقد أحدث هذا الانهيار الجزئي للاسفلت بإحداث حفرة بعمق ١٠ متر وبطول ٢٠ مترا.

أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم انه تم الإنتهاء من أعمال الاصلاحات لخط النزلة بمركز يوسف الصديق والبالغ قطره ١٠٠٠ مم من نوع جى أر بى حيث تم توصيل وصلتين مواسير من نفس نوع الخط وتركيب الجلب والجوانات اللازمة لإحكام الربط بين هاتين التوصيلتين التى قام بها فرق الصيانة بمركز صيانة يوسف الصديق حتى فجر اليوم.