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فن

أول ظهور لأبناء منى زكي.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:56 ص
منى زكي
منى زكي
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شروق ابراهيم
أخرجت الفنانة منى زكي طفليها سليم ويونس من زوجها الفنان أحمد حلمي إلى النور بعدما ظلت سنوات تخفيهما عن وسائل الإعلام للحفاظ على خصوصيتهما.

ونشرت منى زكي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو يجمعها بـ سليم ويونس وهما يمارسان معها الرياضة خلال فترة تواجدهم في الحجر المنزلي. 

وكشفت منى زكي خلال الفيديو الذي يعد اول ظهور واضح لابنيها عن انها تعاني من الجلوس في المنزل مع ابنائها لذلك تفضل مشاركتهم ممارسة الرياضة او الالعاب كي يمر الوقت بسبب الشعور بالملل. 

وخرجت منى زكي من السباق الرمضاني بمسلسلها تقاطع الطرق الذي يشاركها في بطولته محمد ممدوح، هو اول عمل درامي لها منذ مسلسل افراح القبة الذي عرض في رمضان 2016. 

وتنتظر منى زكي عرض فيلمها الجديد العنكبوت مع احمد السقا وايضا فيم الصندوق الاسود.

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