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اقتصاد

طلال أبو غزالة: الثروة الحقيقة في الإبداع والابتكار خلال الأزمات

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد رجل الأعمال طلال ابو غزالة الخبير الاقتصادى انة بالنسبة لدور القطاع الخاص فى تجاوز أزمة كورونا ، فإنه لا توجد أي دولة تتعامل مع القطاع الخاص كما يجب في عصر يمتلك فيه المعرفة ويتحكم في كافة وسائل الإنتاج وصانع للثروات.

وتابع قائلا: "في وقت الأزمات لا توجد أهمية أو قيمة للمواد الأولية او الثروات المصرفية، فالثروة الحقيقة في الإبداع والابتكار". 

وأشار أن جائحة كورونا تؤكد أهمية أن القطاع الخاص يجب ان يكون شريك في اتخاذ القرار المؤثرة علي الاقتصاد والاستثمار لتجاوز الازمات.

وأكد أهمية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول في مواجهة انتشار الفيروس والحد من تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن تلقي تأييد ودعم من القطاع الخاص لانه ثبت بالتجربة انه يمكن تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في مواجهة الجائحة بمزيد من السلطة وفرض الدولة سيطرتها. 

وتابع طلال ابو غزالة":" أقول للأمة العربية لابد أن نتحمل معًا الأزمة خاصة وانه المنطقة العربية ما زالت بها ثروات لم تستغل وأن فرصتنا أكبر للتربع علي قائمة الدول الاقتصادية".




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