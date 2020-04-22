رشوان: انتظار نظام دولي جديد بعد أزمة كورونا.. من المبكر رصد الآثار المباشرة وغير المباشرة لما يشهد العالم من تغيرات في موازين القوى الدولية

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الأزمة الراهنة التي يشهدها العالم بسبب انتشار وباء "كورونا" المستجد، سوف يكون لها آثارها العميقة على طبيعة النظام الدولي بكل مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية.





وقال رشوان، في افتتاحية العدد الجديد من دورية "آفاق آسيوية" التي تصدرها الهيئة، والتي كتبها تحت عنوان: "فيروس كورونا" وأوجاع النظام الدولي"، إنه من المبكر رصد الآثار المباشرة وغير المباشرة لما يشهده العالم من تغيرات في موازين القوى الدولية، وعناصر ومقومات قوة الدول بعد الآن.





فعلى المستوى المباشر أدى ظهور الفيروس في مدينة صينية إلى إعلان حالة الطوارئ في جميع أرجاء العالم من حيث الإجراءات الوقائية والاستعدادات الصحية والعلاجية، وامتدت الإجراءات لتشمل حركة النقل الجوي والبحري والبري، وكذلك تبادل المعلومات، فضلًا عن انخراط مئات من مراكز البحوث العلمية في معظم دول العالم في البحث عن علاج أو تطعيم من هذا المرض، لقد تحول العالم إلى قرية واحدة، بل أشبه بمنزل واحد، إذا أصيب أحد أفراده بالبرد، تأثر سائر أفراد الأسرة بمرضه.





وعلى الصعيد الاقتصادي، أثبتت هذه الأزمة أن الاقتصاد الصيني أصبح له تأثير ونفوذ مباشر على التفاعلات الدولية في المجال الاقتصادي، فخلال أسابيع قليلة بدأت التكهنات بشأن تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد الصيني، وعلى الفور تأثرت جميع المؤشرات الاقتصادية الدولية وأسواق المال في معظم دول العالم الكبرى وأسعار العديد من السلع الرئيسية كالبترول والطاقة.





وأضاف أن هذه التطورات أكدت بشكل مبدئي أن قارة آسيا أصبحت بالفعل المركز الأكبر من بين مراكز الاقتصاد العالمي والأكثر تأثيرًا في مجرياته، أما الجانب الإعلامي، فقد كان أبزر تجليات ظاهرة العولمة في هذه الأزمة بدوره الإيجابي والسلبي معًا، فقد كانت متابعة الإعلام بأدواته الإلكترونية الحديثة جميع المعلومات والبيانات الخاصة بظاهرة المرض وكيفية انتشاره، أمرًا إيجابيًا ساهم في التوعية ونشر طرق الوقاية ومحاصرة المرض، ولكن في الوقت نفسه ساهم الإعلام في المبالغة ونشر الهلع الذي أثر بدوره على الاستقرار النفسي والاقتصادي وعلى السياحة والتنقل في مناطق عديدة من العالم.