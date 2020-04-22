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بعد وفاة 16 ألف بريطاني.. الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ 94 بدون مدافع

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:02 م
الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية
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شيرين عادل
رصدت فضائية "يورو نيوز" تقريرا عن احتفال الملكة إليزابيث الثانية بعيد بميلادها الـ94 دون مراسم رسمية وطلقات المدافع التقليدية. 

وبلغت الملكة إليزابيث الثانية الرابعة والتسعين من دون عائلتها أو أي مراسم تقليدية مثل طلقات المدفع، التي اعتبرتها في غير محلها في خضم انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 16 ألف شخص في بريطانيا. 

وتتواجد الملكة في قصر ويندسور مع زوجها الأمير فيليب البالغ 98 عامًا وهي ستمضي عيد ميلادها من دون أن يزورها أي من أفراد عائلتها تماشيا مع تعليمات الحكومة.

إلا أن أقاربها استعانوا بوسائل التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة وفي مقدمهم ابنها البكر الأمير تشارلز الذي أرسل مجموعة من الصور عبر "تويتر". وفي أقدم هذه الصور يظهر ولي العهد وهو طفل وراء قضبان سريره الخشبي فيما والدته تنظر إليه نظرة حنان. 
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