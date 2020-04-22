مسعف باكيا لعدم مغادرة عمله منذ 42 يوما: "نفسي أحضن ولادي"

قال الدكتور شريف عبدالمنعم، أحد العاملين في هيئة الإسعاف والمسئول عن مستشفى العزل في 15 مايو، إنه قرر مع مجموعة من زملائه عدم التوجه لمنازلهم حتى تنتهي جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك حماية لأسرهم من العدوى.





وأضاف "عبدالمنعم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران ، أنه لم يغادر عمله بهيئة الإسعاف منذ 42 يومًا.





واشار إلى أنه يرى أولاده من خلال مكالمات الفيديو عبر الإنترنت، موجها رسالة لهم باكيا: "نفسي أشوفهم وأحضنهم"، قائلًا: "إحنا في حرب، ومش هنروّح غير لما تخلص".





ونصح المواطنين بضرورة عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة حفاظا على أنفسهم، معلقًا: "إحنا في ضهركم ولكن التزموا بيوتكم".