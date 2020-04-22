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أخبار العالم

ضعف الرقم الرسمي .. صحيفة تكشف الأعداد الحقيقية لوفيات كورونا فى بريطانيا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:59 ص
41 ألف وفاة كورونا
41 ألف وفاة كورونا فى بريطانيا
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سمر صالح
كشفت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" اليوم الأربعاء عن تضاعف أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 في بريطانيا والذي بلغ 41 ألف وفاة وهو ضعف الرقم الرسمي.

وقالت الصحيفة أنه  بموجب قانون حرية تداول المعلومات تم التوصل إلى الأعداد الحقيقة لوفيات كورونا فى بريطانيا وهو ضعف الرقم الرسمي الذي يبلغ الآن 17773.

ونشرت الصحيفة وثيقة تؤكد أن الحكومة البريطانية نشرت فقط عدد الوفيات في مستشفيات الدولة وغفلت عدد الوفيات في دور التمريض ومؤسسات العلاج والتأهيل والمنازل الخاصة. 

وأصيب ما يقرب من 130ألف شخص بفيروس كورونا في بريطانيا منذ تفشي المرض في المملكة ، من بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون.

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