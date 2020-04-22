روحاني يشمت فى ترامب: أصبحتم جزءا من الدول المنكوبة وعبرة للآخرين

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن جميع الدول المنتجة للنفط بما فيها إيران قد تضررت، مشيرا إلى أن أضرار بعض الدول كبيرة جدا، بينما كانت أضرار إيران أقل بكثير لأنها لا تعتمد على إيرادات تصدير النفط، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".





واعتبر روحاني، في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أن الظروف الاقتصادية في البلاد أكثر استقرارا من الدول الأخرى.





وأضاف الرئيس الإيراني أن الأمريكيين يعانون اليوم من عدة أزمات من بينها كورونا والبطالة وهبوط اسعار النفط، وبعد ان كانو يرون أنهم يتزعمون العالم، باتوا اليوم جزءا من الدول المنكوبة به، واصبحوا عبرة للآخرين.





وقد انخفضت أسعار النفط مجددا اليوم الأربعاء، ونزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 فيما تعاني السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب على كل شيء من البنزين إلى وقود الطائرات بسبب تفشي فيروس كورونا.





وأكد روحاني، أنه "لاينبغي أن نتصور ان المواجهة مع فيروس كورونا قد انتهت"، مضيفا أن كفاءة الكادر الصحي في القضاء على فيروس كورونا قد ازدادت ،كما ازداد وعي المواطنين وتعاونهم في هذا المجال.





وتابع قائلا: ان ظروف مكافحة كورونا وتداعياتها ستتواصل حتى يتم التوصل الى علاج قاطع لهذا المرض ، وبالتالي علينا أن نتعايش مع اجواء كورونا خلال الاشهر القادمة ونلتزم بالاحتياطات اللازمة.





واضاف روحاني أن قضية كورونا قد تحولت الى اختبار لأداء جميع الدول والنظام العالمي ، وباتت بلدان العالم في تنافس شديد للتغلب على المرض وعلاجه في اقصر مدة، والاهم من ذلك طرق الوقاية منه ، مضيفا أن كل الشعوب تبذل محاولاتها في هذا المجال ، فمنها من حقق نجاحا كبيرا واخرى نجاحا اقل وفي النهاية ستتضح النتائج وتوزع الدرجات والعلامات.