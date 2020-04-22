AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روحاني يشمت فى ترامب: أصبحتم جزءا من الدول المنكوبة وعبرة للآخرين

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:51 ص
الرئيس الإيراني،
الرئيس الإيراني، حسن روحاني
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن جميع الدول المنتجة للنفط بما فيها إيران قد تضررت، مشيرا إلى أن أضرار بعض الدول كبيرة جدا، بينما كانت أضرار إيران أقل بكثير لأنها لا تعتمد على إيرادات تصدير النفط، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

واعتبر روحاني، في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أن الظروف الاقتصادية في البلاد أكثر استقرارا من الدول الأخرى.

وأضاف الرئيس الإيراني أن الأمريكيين يعانون اليوم من عدة أزمات من بينها كورونا والبطالة وهبوط اسعار النفط، وبعد ان كانو يرون أنهم يتزعمون العالم، باتوا اليوم جزءا من الدول المنكوبة به، واصبحوا عبرة للآخرين.

وقد انخفضت أسعار النفط مجددا اليوم الأربعاء، ونزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 فيما تعاني السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب على كل شيء من البنزين إلى وقود الطائرات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد روحاني، أنه "لاينبغي أن نتصور ان المواجهة مع فيروس كورونا قد انتهت"، مضيفا أن كفاءة الكادر الصحي في القضاء على فيروس كورونا قد ازدادت ،كما ازداد وعي المواطنين وتعاونهم في هذا المجال.

وتابع قائلا: ان ظروف مكافحة كورونا وتداعياتها ستتواصل حتى يتم التوصل الى علاج قاطع لهذا المرض ، وبالتالي علينا أن نتعايش مع اجواء كورونا خلال الاشهر القادمة ونلتزم بالاحتياطات اللازمة.

واضاف روحاني أن قضية كورونا قد تحولت الى اختبار لأداء جميع الدول والنظام العالمي ، وباتت بلدان العالم في تنافس شديد للتغلب على المرض وعلاجه في اقصر مدة، والاهم من ذلك طرق الوقاية منه ، مضيفا أن كل الشعوب تبذل محاولاتها في هذا المجال ، فمنها من حقق نجاحا كبيرا واخرى نجاحا اقل وفي النهاية ستتضح النتائج وتوزع الدرجات والعلامات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوق البترول يشتعل .. أزمات ضربت أسعار النفط عبر التاريخ

روحاني يوجه اتهاما خطيرا لـ الولايات المتحدة بشأن فيروس كورونا

صندوق النقد الدولى: تراجع اقتصاديات الدول المعتمدة على صادرات النفط

أسهم اليابان تلامس أقل مستوى في أسبوعين بفعل تراجع النفط

الذهب يتراجع والدولار يرتفع مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن

انهيار أسعار الذهب بعد هبوط النفط الأمريكي لأدني مستوى.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مصرع مصري في حادث بالكويت

بعد إصابة نائب مستشفى النجيلة.. كيف يحمي الأطباء أنفسهم من كورونا؟

بعد تسجيل 22 مليون عاطل أمريكي.. ترامب يقرر وقف بطاقات الجرين كارد 60 يومًا

وزير التعليم: الراسبون في الثانوية العامة هذا العام سيعيدون السنة بالنظام المعدل

حالته حرجة... هل يلفظ زعيم كوريا الشمالية أنفاسه الأخيرة؟.. تفاصيل

مع إتاحتها أونلاين.. المصرية للاتصالات: مد فترة سداد فاتورة أبريل حتى يونيو المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعشق الألوان الجريئة.. 5 أشياء لا تتخلى عنها الملكة إليزابيث في إطلالتها .. صور

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 10 صور تكشف أناقة علا الفارس

بجمبسوت على الموضة .. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها