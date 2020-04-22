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أخبار البلد

الإيسيسكو تدعو إلى المحافظة على مكتسبات الأرض لمصلحة الأجيال القادمة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:56 ص
يوم الأرض
يوم الأرض
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محمد وديع

طالبت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، "الإيسيسكو" بمناسبة يوم الأرض العالمي تبني أخلاقيات القضايا البيئية والعمل على تحقيقها وفق مقاربة تنموية شاملة، من خلال استباق تبعات الأزمة الوبائية "كورونا" ودراسة السيناريوهات المستقبلية الممكنة.

وشددت المنظمة في بيان لها على التعامل مع الأزمة على المدى القصير ووضع أسس المدى المتوسط والبعيد، والتحلي بالصرامة اللازمة في التعامل مع القضايا البيئية وإرساء روح المسؤولية تجاه الأجيال القادمة.

وقال البيان إن ما نعيشه اليوم هو دعوة جديدة من الطبيعة لإنارة عقولنا من جديد تجاه المستقبل. ويبدو أن الأرض بصدد استرداد حقوقها، إذ هي والإنسان كيان واحد لا انفصام له، فالأرض هي الكوكب الذي يحمي ديمومة الإنسان منذ آلاف السنين، والإنسان هو المعنيُّ بخيرات هذا الكوكب وثراء موارده.

وأضاف البيان أنه وبمناسبة يوم الأرض العالمي، الذي يأتي هذه السنة في ظروف مغايرة عما اعتدنا عليه بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، حريٌّ بنا طرح بعض التساؤلات على أنفسنا وأن نجيب وفق معطيات واقعية تحيط بنا من كل جانب. فهل نحن نولي كوكبنا حقه من العناية؟، وهل يُفضي سلوكنا إلى المحافظة عليه أم إلى تدميره؟، وهل يمكن اعتبار تصرفات الإنسان مسؤولةً مسؤوليةً حتمية تجاه هذا الكوكب؟، وإن كانت كذلك، فما هي الآفاق المستقبلية لجعل تلكم التصرفات بناءة ومثمرة؟.

وذكر إن الإجابة عن هذه التساؤلات لا شك ستأتي سلبية، فرغم إدراك البشرية أهمية الحفاظ على البيئة بغية تحقق استدامة الكوكب ومن عليه، فإن الإنسان ظل يستنزف طاقات هذا الكوكب وينشر التلوث في فضائه وربوعه، بتغليب مصالحه الاقتصادية والاجتماعية على المصالح البيئية، حتى بلغ الوضع مستويات كارثية نتجت عنها تهديدات لحياة البشرية، بداية بظهور ثقب الأوزون وتوسعه وتنامي ظاهرة الاحتباس الحراري، الذي أدى إلى بروز التغيرات المناخية وما صاحبها من مخاطر على حياة الإنسان.

وأكد بيان منظمة الإيسيسكو أن أزمة (كوفيد-19) قد بينت مدى إضرار الأنشطة البشرية بكوكب الأرض، فوفق دراسات حديثة، برز تعافي طبقة الأوزون تدريجيا منذ ظهور الوباء، لتراجع استخدام المواد الكيميائية، وانبعاثات الغازات الدفيئة ونقص حركة المواصلات الجوية والبرية والبحرية، فبسبب الإجراءات المتخذة أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد انخفضت نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة في مناطق كانت تعاني تصاعدها لتبلغ النسبة 25%، بسبب تباطؤ الإنتاج وبقاء الناس في بيوتهم.

وأوضح أن الأقمار الصناعية رصدت في نفس المنطقة، انخفاضا كبيرا في انتشار التلوث الناتج عن ثاني أكسيد النيتروجين وتحسنا عاما في جودة الهواء على الصعيد العالمي. وأفادت مجموعة من العلماء المختصين بأنّ وباء فيروس كورونا قد يفضي هذا العام إلى تراجع التلوّث بغاز ثاني أكسيد الكربون عالميًا إلى أدنى مستوياته في 70 عامًا، فقد تراجع بما يفوق الـ5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي مع تحذيرات من عودة من الأمور إلى ما كانت عليه، وتفاقمها مع استئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الاعتيادية نظرا للتوقعات بالترفيع في نسق الإنتاج الاقتصادي العالمي في فترة ما بعد الأزمة.

واختتم البيان أن الأزمات عادة ما تكون مصدرا للأمل وتطلعنا نحو مستقبل أفضل للبشرية يفضي بنا إلى الحديث عن أخلاقيات المستقبل.

وتساءل البيان كيف يمكن استثمار الأزمة الوبائية والاستفادة مما أحدثته من تغيرات حميدة وضمان استدامتها، وتجنب إلحاق الضرر بالأجيال القادمة.

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