بعنوان "عالم واحد".. متحف النسيج المصري ينظم مسابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

ينظم متحف النسيج المصري بشارع المعز مسابقة فنية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان "عالم واحد"، وذلك في إطار دور المتحف للتواصل المجتمعي مع مختلف فئات جمهور الشعب المصري؛ حيث تعبر تلك المسابقة عما يمر به العالم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح د. أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج، أن المسابقة تنقسم إلى جزئين: الأول لرسم لوحات إرشادية تحمل عبارات تحث المواطنين على الالتزام بالمنازل وإتباع العادات الصحية السليمة للحفاظ على الصحة العامة.





أما الجزء الثاني عبارة عن مسابقة للتصوير الفوتوغرافي تعبر موضوعاتها عن التضامن الإنساني وقيمة الحياة وإختلاف أنماطها في ظل أزمة الفيروس.





وسوف يتم إرسال جميع الأعمال حتى نهاية شهر إبريل الجاري على صندوق الرسائل الخاص بمتحف النسيج المصري Egyptian textile museum على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



