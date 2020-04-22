150 ألف جنيه من جمعية اللاعبين المحترفين لصندوق تحيا مصر





كان عبدالغنى التقى مؤخرا وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى فى مقر الوزارة. وأكد أن الجمعية بكامل إمكانياتها تضع نفسها فى خدمة وزارة الشباب والرياضة من أجل العبور من محنة مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " فى الوقت الحالى .







وأبدى عبدالغنى إعجابه بالإدارة الاحترافية لوزير الشباب والرياضة للمنظومة الرياضية فى أجواء كورونا وما قبلها من إدارة الملفات الشائكة بما لا يخالف القوانيين واللوائح، مشددا على أن الفكر هو بداية أى مشروع ناجح فى العالم، مشيرا إلى ان التعاون مع الوزارة سيكون نواة لدعم كل لاعب كرة مصرى حالى وسابق فى السنوات المقبلة فى ظل حرص الوزير على إعلاء شأن الأسرة الكروية.





يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر أبريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

أرسلت جمعية اللاعبين المحترفين المصرية برئاسة مجدى عبد الغنى شيكا إلى صندوق تحيا مصر بقيمة مالية قدرها ١٥٠ ألف جنيه للمساهمة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.