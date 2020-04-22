نبتهل إلى الله أن يحفظ أزهرنا الشريف.. وزير الداخلية يهنئ الشيخ الطيب بشهر رمضان

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.





جاء في البرقية:

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نبعث لفضيلتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات.











ونحن على أعتاب تلك الأيام المباركة التى تسمو فيها الأنفس وتنشد التقرب من رب السماء.. نتوجه إليه جل فى علاه أن يوفقنا جميعًا للوفاء بمسئولياتنا لتواصل مسيرتنا الوطنية الارتقاء، ونبتهل إليه سبحانه وتعالى أن يحفظ أزهرنا الشريف ليبقى أبد الدهر منارة تهدى سبيل القاصدين لقيم الإسلام الحنيف، وأن يُعيد هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى أمان ورفعة وازدهار.











وكـل عام وفضيلتكم بخير".





كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.





جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نترقب حلول شهر رمضان المعظم أن نتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة والتوفيق، وإننا إذ نتوجه للمولى جلت قدرته بخالص الدعاء أن يحفظ بلادنا من كل سوء لنبتهل إليه جل وعلا أن يُعيد علينا جميعًا هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء.





وكـل عام وسيادتكم بخير..









كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة الدكتور/ شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية".. جاء بها:









يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نستقبل شهر رمضان المعظم أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطًا ولا تقر تفريطًا، وأن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وتقدم ورخاء.









وكـل عام وسيادتكم بخير".



