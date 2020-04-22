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استشاري تغذية يحذر من الإكثار في تناول الطعام خلال رمضان.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:45 م
رمضان كريم
رمضان كريم
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آيات أحمد
قال الدكتور على عيسى، استشارى الجهاز الهضمى والكبدى، إن نفخة المعدة أثناء الصوم تزيد نتيجة لاضطرابات الجهاز الهضمي، وللعادات الغذائية الخاطئة التي يتبعها الإنسان خلال فترة الإفطار، محذرًا من تناول كميات كبيرة من الطعام خلال فترة الإفطار.


وأضاف استشارى التغذية، في لقاء خاص ببرنامج " صباح العربية" المذاع على فضائية " العربية"، أنه يجب تناول الطعام باغتدال خلال فترة الإفطار، مشيرًا إلى أن غالبية الحالات لعسر الهضم يأتى لمعظم مرضى السكر، والأشخاص الذين يعانون من اعتلال الجاهز الهضمى.

ونصح بضرورة تناول الطعام باعتدال والابتعاد عن تناول المقليات، والابتعاد من تناول الاطعمة الدسمة، والمشروبات الغازية، والتقليل من تناول البقوليات والبصل والثوم.

ونوه إلى أن وضع الكثير من البهارات فى الطعام يعمل على الانتفاخ، كما حذر من الاكثار من تناول التفاح والمانجو ومشتقات الألبان بكميات كبيرة.

وأوضح أنه يجب تقليل كميات الطعام، مؤكدًا أن تناول الألياف مفيد جدًا ويفيد فى حالات الإصابة بالإمساك، مضيفًا أن العادات الغذائية الخاطئة لبعض الأشخاص خلال شهر الصيام  تسبب لهم النفخة أو غازات المعدة، التي قد تسبب لهم ضيقا، وهي ناتجة عن العديد من العوامل أبرزها البقاء لفترة طويلة دون طعام، و تناول الطعام دفعة واحدة.
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