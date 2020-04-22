لليوم الثاني على التوالي.. إقبال كبير على مكاتب البريد في بني سويف لصرف معاش تكافل وكرامة

رصدت عدسة "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، عملية صرف معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا في داخل محافظة بني سويف، والتي شهدت إقبالا كبيرا أمام مكاتب البريد في المحافظة لليوم الثاني على التوالي.





وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، شدد على أهمية متابعة تقديم التيسيرات أعمال صرف حوالي 167 ألف فيزا تكافل وكرامة، حيث بدأ صرف فيز"كرامة" يومي السبت والأحد الماضيين، واليوم يتم صرف فيز "تكافل".





جاء ذلك في ضوء خطة وزارة التضامن، لصرف مستحقي الدعم لشهر أبريل 2020، مطالبا بالتنسيق الكامل بين رؤساء الوحدات المحلية والبريد، والإدارات والوحدات الاجتماعية لتوعية المواطنين وإعلامهم بكل المستجدات، مع ضمان توافر الإجراءات الوقائية مثل: وجود مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين في صرف المعاشات أو تكافل وكرامة لمنع التكدسات والزحام وتطبيق جميع الإجراءات الصحية حسب تعليمات وزارة الصحة.

