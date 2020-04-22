AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لليوم الثاني على التوالي.. إقبال كبير على مكاتب البريد في بني سويف لصرف معاش تكافل وكرامة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:40 م
الإقبال على مكاتب
الإقبال على مكاتب البريد في بني سويف
Advertisements
محمد عبد الحليم

رصدت عدسة "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، عملية صرف معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا في داخل محافظة بني سويف، والتي شهدت إقبالا كبيرا أمام مكاتب البريد في المحافظة لليوم الثاني على التوالي.


وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، شدد على أهمية متابعة تقديم التيسيرات أعمال صرف حوالي  167 ألف فيزا تكافل وكرامة، حيث بدأ صرف فيز"كرامة" يومي السبت والأحد الماضيين، واليوم يتم صرف فيز "تكافل".


جاء ذلك في ضوء خطة وزارة التضامن، لصرف مستحقي الدعم  لشهر أبريل 2020، مطالبا بالتنسيق الكامل بين رؤساء الوحدات المحلية والبريد، والإدارات والوحدات الاجتماعية لتوعية المواطنين وإعلامهم بكل المستجدات، مع ضمان توافر الإجراءات الوقائية مثل: وجود مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين في صرف المعاشات أو تكافل وكرامة لمنع التكدسات والزحام وتطبيق جميع الإجراءات الصحية حسب تعليمات وزارة الصحة.

لليوم الثاني على التوالي.. إقبال كبير على مكاتب البريد في بني سويف لصرف معاش تكافل وكرامة
لليوم الثاني على التوالي.. إقبال كبير على مكاتب البريد في بني سويف لصرف معاش تكافل وكرامة
لليوم الثاني على التوالي.. إقبال كبير على مكاتب البريد في بني سويف لصرف معاش تكافل وكرامة
لليوم الثاني على التوالي.. إقبال كبير على مكاتب البريد في بني سويف لصرف معاش تكافل وكرامة
لليوم الثاني على التوالي.. إقبال كبير على مكاتب البريد في بني سويف لصرف معاش تكافل وكرامة
لليوم الثاني على التوالي.. إقبال كبير على مكاتب البريد في بني سويف لصرف معاش تكافل وكرامة
لليوم الثاني على التوالي.. إقبال كبير على مكاتب البريد في بني سويف لصرف معاش تكافل وكرامة
لليوم الثاني على التوالي.. إقبال كبير على مكاتب البريد في بني سويف لصرف معاش تكافل وكرامة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمنع التكدس والزحام أمام منافذ الصرف.. شعراوي: تجهيز 528 مقرا لصرف المعاشات وتكافل وكرامة في القرى والمدن.. وتعاون مع عدد من الشباب المتطوعين والجمعيات الأهلية

لو بتقبض تكافل وكرامة في القاهرة.. اعرف مواعيد الصرف

محافظ القاهرة يتفقد مكاتب البريد لمتابعة صرف تكافل وكرامة ..صور

توزيع 13 ألف فيزا تكافل وكرامة جديدة خصصتها وزارة التضامن لأبناء بني سويف

انتظام صرف معاشات تكافل وكرامة في البحيرة

بني سويف تتابع إجراءات تسلم 12 ألفا و950 فيزا تكافل وكرامة من التضامن

ترشيحاتنا

عاصفة مرعبة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من طقس أول يوم رمضان.. فيديو

ننشر أسعار الدواجن اليوم الأربعاء ٢٢-٤-٢٠٢٠

مرتضى منصور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

أول ظهور لأبناء منى زكي.. فيديو

بعد أزمة أفيش مسلسل لما كنا صغيرين.. منة فضالي تدعم ريهام حجاج

البنك المركزي يرفع حدود السحب للأفراد اعتبارا من شهر رمضان المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. الراقصة دينا تخطف الأنظار على إنستجرام

حمايتهم مسؤوليتك.. مشروع تخرج طالبات إعلام للتصدى ضد تحرش الأطفال

بتعشق الألوان الجريئة.. 5 أشياء لا تتخلى عنها الملكة إليزابيث في إطلالتها .. صور