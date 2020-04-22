وزير الداخلية يهنئ الضباط والأمناء والجنود بمناسبة حلول شهر رمضان

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية – بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.





جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الإخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. يسرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .





ونحن نستقبل هذا الشهر الفضيل الذى تتجلى فيه نفحات الرحمن وفيوض بركاته على البشرية جمعاء .. ونستقى منه قيم عظيمة نستمد منها دافعًا على الإخلاص فى الأداء .. والمثابرة فى مواجهة التحديات ومواصلة العطاء..والزود بكل غالٍ لتعلو راية الوطن خفاقة فى عنان السماء.. لنتوجه إلى المولى جل وعلا.. أن يُعيد علينا جميعًا هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة العربية والإسلامية فى أمان ورفعة وازدهار.





وكـل عــام وأنتــم جميعًا بخــير..



