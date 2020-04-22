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أخبار البلد

نقيب المحامين يكلف بالتحقيق في إهدار أموال النقابة بقرية الغردقة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:48 م
نقيب المحامين رجائي
نقيب المحامين رجائي عطية
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عبدالوكيل ابوالقاسم
كلف نقيب المحامين رجائي عطية، الشئون القانونية بالنقابة العامة، بأن تبدأ فورا تحقيق فيما يتعلق بإهدار أموال النقابة والمحامين في قرية المحامين بالغردقة.

التفاصيل//:

نص القرار
على الشئون القانونية بالنقابة العامة، أن تبدأ فورا في تحقيق ما يتعلق بإهدار أموال النقابة والمحامين في قرية المحامين بالغردقة، حيث تبين أن القرية مشتراة من حساب صندوق المعاشات منذ عام 1991، والتي تتمثل في عمارتين وستة وأربعين شليها تم تأجيرها لشركة السندباد قبل عام 2006 بقيمة إيجارية بنحو 250 ألف جنيه سنويا، وهي قيمة تقل كثيرا عن القيمة الحقيقة.
وجرى ذلك بالأمر المباشر دون ممارسة عامة لأعلى سعر وعدم الاستفادة المالية من القرية منذ عام 2006 وحتى الآن...
       رغم وقوع القرية على الممشى السياحي وهو من أغنى وأرقى مناطق الغردقة.
وقد أدى هذا القعود إلى إهدار أموال المال العام وإهدار أموال صندوق المعاشات بالإهمال في صيانة أحد الأصول المملوكة لنقابة المحامين وتأجيرها بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، بما أضر بأموال النقابة العامة والمحامين بأضرار جسيمة، وفوت مكاسب ضخمة لو بذل الواجب في استثمار هذه القرية بموقعها الفريد في الغردقة.
تحريرا في 22/4/2020
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
أ. رجائي عطية
نقيب المحامين يكلف بالتحقيق في إهدار أموال النقابة بقرية الغردقة
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